Osnabrück rutscht nach Niederlage weiter ab

Der VfL Osnabrück tut sich gegen die Kellerkinder der Dritten Liga weiter schwer: Die Mannschaft von Coach Joe Enochs unterlag am Dienstag beim Rot-Weiß Erfurt trotz ansprechender Leistung mit 0:1 (0:1) und erlitt den nächsten Rückschlag im Aufstiegsrennen. Die VfL-Kicker waren die bessere Mannschaft, doch die Hausherren waren kaltschnäuziger und siegten nicht unverdient. Es war bereits die dritte Pleite gegen einen Abstiegskandidaten in diesem Jahr. Durch die Niederlage rutschten die Niedersachsen in der Tabelle weiter ab. Die 4.329 Zuschauer im Erfurter Steigerwaldstadion sahen eine durchwachsene Partie, der die großen spielerischen Augenblicke fehlten.

Wriedt an den Pfosten - Brückner ins Tor

27.Spieltag, 14.03.2017 19:00 Uhr

RW Erfurt

RW Erfurt 1:0



VfL Osnabrück Tore: 1:0 Brückner (43.)

RW Erfurt: Klewin - Odak (83. Aydin), Möckel, Erb, Sumusalo - Menz, Nikolaou - Bergmann, Tyrala, Brückner (87. Laurito) - Uzan (80. Benamar)

VfL Osnabrück: Gersbeck - Sangare, Appiah (46. Arslan), Willers, Dercho - Renneke (68. S. Tigges), Groß, K. Engel, Reimerink (83. Falkenberg) - Heider, Wriedt

Zuschauer: 4329



Enochs vertraute mit einer Ausnahme dem Team, das am Freitag Holstein Kiel mit 2:1 besiegt hatte: Für den gesperrten Bastian Schulz rückte Christian Groß ins defensive Mittelfeld. Der VfL zeigte sich zunächst selbstbewusst und war die spielbestimmende Mannschaft. Zwingendes sprang dabei aber nicht heraus. Nach zwölf Minuten eine erste Schrecksekunde für die Lila-Weißen: Verteidiger Marcel Appiah prallte mit RW-Mittelfeldakteur Sebastian Tyrala zusammen und blieb zunächst regungslos liegen. Mit einer Tamponade in der Nase konnte Appiah aber weiterspielen. Es dauerte 30 Minuten, ehe der VfL zur ersten hochkarätigen Chance kam. Der Torschütze vom Dienst, Kwasi Okyere "Otschie" Wriedt, hielt bei einem Freistoß aus rund 30 Metern einfach mal direkt drauf - und traf den Innenpfosten! Der erste Treffer fiel aber etwas überraschend auf der anderen Seite: Daniel Brückner spielte den Ball nach außen auf Mikko Sumusalo, der Brückner von der Grundlinie erneut bediente. Gegen seinen Schuss war VfL-Keeper Marius Gersbeck machtlos - 1:0 für die Thüringer (43.) und gleichzeitig der Pausenstand.

VfL rennt vergeblich an

Appiah musste wegen seiner Verletzung in der Kabine bleiben, für ihn kam Ahmet Arslan. Die Niedersachsen versuchten nach dem Wechsel, den Spielstand den Spielanteilen anzupassen und drängten auf den Ausgleich. Doch erneut taten sich die Gäste schwer, ihre bessere Spielanlage in Zählbares umzumünzen. Das wäre Arslan fast gelungen, als er im Strafraum von Groß in Szene gesetzt wurde und abzog. RW-Schlussmann Philipp Klewin parierte den Ball im Nachfassen (55). Die Hausherren hätten wenig später nachlegen können, doch Tyrala brachte das Kunststück fertig, aus elf Metern den Ball am leeren Osnabrücker Kasten vorbeizuschieben - Gersbeck war schon geschlagen (62.). Das hätte das 2:0 sein müssen. Enochs brachte Stürmer Steffen Tigges für den agilen Bashkim Renneke (68.), der für Belebung sorgte. Ein Kopfball von Wriedt (69.), ein Freistoß von Arslan in die Mauer (73.) - die Osnabrücker versuchten alles, doch der Ausgleich gelang nicht mehr.

