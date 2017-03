Stand: 25.03.2017 16:18 Uhr

Osnabrück nach Auswärtsdreier Drittliga-Dritter von Andreas Bellinger, NDR.de

Der VfL Osnabrück hat im Verfolgerduell bei Jahn Regensburg ein schon verloren geglaubtes Spiel gedreht und nach 161 Tagen den ersten Dreier auf des Gegners Platz eingefahren. Die Niedersachsen liefen der glücklichen Führung des SSV durch einen abgefälschten Schuss von Erik Thommy (36.) bis in die Schlussphase hinterher. Dann aber trafen zunächst der gerade erst eingewechselte Ahmet Arslan (79.) und schließlich Kwasi Okyere Wriedt (90.) zum kaum mehr für möglich gehaltenen 2:1 (0:1)-Sieg. Durch den Erfolg in einem tempo- und abwechslungsreichen Spiel auf Augenhöhe haben die Osnabrücker Regensburg (43) in der Tabelle überholt und rangieren mit 45 Punkten nun auf dem Relegationsplatz hinter Spitzenreiter MSV Duisburg (53) und dem 1.FC Magdeburg (47), der bei Holstein Kiel 1:1 spielte. "Der Sieg gibt Selbstvertrauen. Großartige Kampfansagen - dafür stehen wir aber nicht. Die Liga ist vollkommen verrückt", sagte VfL-Verteidiger Alexander Dercho.

Tempo und zuviele Fehlpässe

29.Spieltag, 25.03.2017 14:00 Uhr

J. Regensburg

J. Regensburg 1:2



VfL Osnabrück Tore: 1:0 Thommy (36.) 1:1 Arslan (79.) 1:2 Wriedt (90.)

J. Regensburg: Pentke - Saller (90. K. Hoffmann), Nachreiner, Knoll, Nandzik - Lais, Geipl - George, Pusch (72. Luge), Thommy (75. Hofrath) - Hyseni

VfL Osnabrück: Gersbeck - K. Engel (72. Rüzgar), Appiah, Willers, Dercho - Sangare, Groß, Syhre (78. Arslan), Reimerink (60. Renneke) - Heider, Wriedt

Zuschauer: 10216



Weitere Daten zum Spiel

Eine Woche nach dem 3:0-Heimsieg gegen Chemnitz, der die kleine Krise mit nur einem Sieg aus sechs Spielen beendet hatte, sah VfL-Trainer Joe Enochs keinen Grund, sein Team zu ändern. Zumal bis auf die Langzeitverletzten Robert Kristo (Sprunggelenk-OP) und Halil Savran alle Spieler fit und gesund waren. Auch Torhüter Marius Gersbeck und Kapitän Christian Groß hatten ihre Blessuren überstanden - und gaben der Osnabrücker Defensive zunächst Halt und Sicherheit. Anthony Syhre hatte nach nur sechs Minuten sogar die Führung auf dem Fuß, als er nach einem Freistoß frei vor Keeper Philipp Pentke stand, aber nur die Latte traf. Es ging weiter hin und her in dem unterhaltsamen Spiel, das vor der Pause von Tempo und vielen Fehlpässen gekennzeichnet war.

Dercho: "Wir stehen nicht für Kampfansagen" NDR 2 - 25.03.2017 16:41 Uhr Autor/in: Endres, Edgar Nach dem 2:1-Sieg in Regensburg sind die Osnabrücker auf den dritten Tabellenplatz geklettert. Abwehrmann Alexander Dercho bleibt dennoch zurückhaltend.







Pech und Mithilfe beim Gegentor

Eine gute halbe Stunde ging das so - bis Kolja Pusch die Osnabrücker mit einem Rückzieher knapp am Tor vorbei (34.) aufschreckte. Mehr als ein Warnschuss folgte nur eine Minute später: Mit einem Flankenwechsel "knackte" Regensburg den VfL-Abwehrriegel und hatte Glück, dass sich Thommys Schuss vom linken Strafraumeck abgefälscht über Torhüter Gersbeck hinweg ins Tor der Niedersachsen senkte. Der Ball saß, der Schock für die auswärtsschwachen Lila-Weißen auch. Doch auch der nun überlegene Gastgeber konnte Zählbares nicht nachlegen.

Arslan bringt die Wende

Die zweite Halbzeit begann mit "Pyro"-Nebelschwaden aus dem Osnabrücker Block. Enochs verzichtete zunächst auf Spielerwechsel, hatte aber offenbar die richtigen Worte gefunden. Aus einer sicheren Abwehr gelang das Umschalten nun besser. Nazim Sangaré (49.) aber hatte Pech, so wie Groß und Syhre mit ihren Kopfbällen sechs Minuten später. Für Jules Reimerink kam Bashkim Renneke, sprühende Ideen blieben in der VfL-Offensive aber weiter Mangelware. Erst die Einwechslung von Arslan brachte den nötigen Schwung. Sein Tor und der Siegtreffer von Wried sorgten für einen Jubelsturm der Niedersachsen, die zuletzt am 15. Oktober bei Hansa Rostock (2:1) einen Dreier auf des Gegners Platz feiern durften - und jüngst drei Auswärtsniederlagen nacheinander mit nur einem eigenen Treffer kassiert hatten.

