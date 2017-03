Stand: 16.03.2017 15:31 Uhr

Osnabrück: CFC schlagen, Trendwende schaffen

Über Monate hinweg sorgte der Blick auf die Tabelle der dritten Fußball-Liga bei den Fans des VfL Osnabrück für Vergnügen. Zumeist standen die Lila-Weißen in der Rangliste auf einem direkten Aufstiegsplatz oder dem Relegationsrang. Die Saison erschien wie eine große Verheißung, die Rückkehr in die Zweitklassigkeit zum Greifen nah. Sechs Jahre in der Dritten Liga seien nun auch wirklich genug, darin waren sich die Anhänger einig. Vor dem Heimspiel gegen die "Himmelblauen" vom Chemnitzer FC am Sonnabend (14 Uhr) sieht die Lage allerdings ganz anders und bei weitem nicht mehr so rosig aus. Der Sportclub überträgt die Partie live im TV sowie im Livestream bei NDR.de.

Der Trend ist eindeutig negativ

Von der Spitzenposition aus nach unten gehend dauert es, bis der Name "VfL Osnabrück" erscheint. Nur auf dem neunten Tabellenplatz steht das Team von Coach Joe Enochs vor dem 28. Spieltag. Gewiss, das sieht bedenklicher aus, als es eigentlich ist. Es darf nicht außer Acht gelassen werden, dass im Verfolgerfeld alle Teams unglaublich eng beieinander sind. Und somit beträgt der Rückstand des VfL mit seinen 39 Zählern auf den Tabellendritten VfR Aalen nur zwei Punkte. Allerdings ist es auch so, dass die Sportfreunde Lotte bei erreichten 40 Punkten noch mit zwei Spielen (zu Hause gegen Kiel und in Großaspach) hintendran sind. Für Osnabrück könnte der Rückstand auf Rang drei dann auch mal schnell auf vier bis sechs Zähler anwachsen. Klar ist in jedem Fall eines: Der Trend der Niedersachsen ist eindeutig negativ. Aus den vergangenen sechs Partien gab es nur einen Sieg, ein 2:1 gegen Holstein Kiel. Die anderen fünf Begegnungen gingen allesamt verloren.

Enochs: "Abstand nach unten erhöhen"

Angesichts dessen warb Verteidiger Michael Hohnstedt im "kicker" dafür, mit Realismus auf die Tabelle zu blicken. "Vielleicht ist es besser, wenn wir gar nicht nach oben gucken. Wir stecken zurzeit in einer schlechten Situation", räumte er ein. Sein Trainer wurde noch deutlicher: "Wir sollten jetzt so schnell wie möglich sehen, auf 45 Punkte zu kommen und den Abstand nach unten zu erhöhen", sagte Enochs, der für das Spiel gegen den CFC um Marcel Appiah bangen muss. Der Innenverteidiger hatte sich beim 0:1 in Erfurt bei einem Zusammenstoß mit Sebastian Tyrala eine blutige Nase, eine Platzwunde an der Lippe und eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen. Immerhin stehen nach abgesessenen Sperren die Defensivspieler Anthony Syhre und Bastian Schulz wieder zur Verfügung.

