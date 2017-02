Stand: 05.02.2017 15:57 Uhr

Ohne Ideen - Hansa verliert in Münster

Drittligist Hansa Rostock hat am Sonntagnachmittag seine zweite Auswärtsniederlage der Saison hinnehmen müssen. Bei Preußen Münster verlor die Mannschaft von Trainer Christian Brand verdient mit 1:3 (0:1). Insbesondere im zweiten Durchgang fehlte es den Mecklenburgern an Ideen und Durchschlagskraft, um etwas Zählbares mitzunehmen. Zwar besitzen die Rostocker weiterhin sechs Punkte Abstand zu den Abstiegsrängen, der Blick dürfte sich in den kommenden Wochen jedoch verstärkt nach unten richten.

Rostock gerät früh in Rückstand

21.Spieltag, 05.02.2017 14:00 Uhr

Pr. Münster

Pr. Münster 3:1



Hansa Rostock Tore: 1:0 Tekerci (12.) 2:0 Aydin (54.) 3:0 Warschewski (77.) 3:1 Benyamina (86., Foulelfmeter)

Pr. Münster: Schulze-Niehues - Tritz, Schweers, Mai, Al-Hazaimeh - B. Schwarz (75. Kobylanski), Rizzi - Rühle (78. Wiebe), Aydin, Tekerci - Grimaldi (66. Warschewski)

Hansa Rostock: Schuhen - Ahlschwede, Marc. Hoffmann, Henn, Holthaus - Grupe - Andrist (81. Fehr), Wannenwetsch (67. Väyrynen), Bischoff, Quiring - Benyamina

Zuschauer: 8601



Weitere Daten zum Spiel

Die akut abstiegsbedrohten Münsteraner, die einen Rucksack von drei punktlosen Spielen in Folge mit in die Partie gebracht hatten, setzten direkt die ersten Akzente. Gleich die erste Tormöglichkeit führte zum 1:0: Hansa patzte im Spielaufbau, der folgende Abpraller landete im Lauf von Sinan Tekerci und der Linksaußen schob den Ball an Marcel Schuhen vorbei ins Netz (12.).

Es war ein früher Schock für die Mecklenburger, die im Vergleich zum 0:0 der Vorwoche gegen Jahn Regensburg wegen einer Fersenverletzung auf Marcel Ziemer verzichten mussten - Soufian Benyamina ersetzte ihn im Sturmzentrum. Brand hatte sich zudem entschieden, auf weiteren fünf Positionen Veränderungen vorzunehmen. Dennoch bestimmten die Mecklenburger in der Folgezeit die Partie und drängten auf einen schnellen Ausgleich. Ein Freistoß von Stephan Andrist verfehlte nur knapp sein Ziel (23.), kurz darauf konnte ein Schuss im Strafraum von Christopher Quiring durch die Preußen-Abwehr nur im letzten Moment geblockt werden (27.). Doch auch Münster, das sich schon jetzt aufs Konterspiel verlegte, blieb weiter gefährlich. Durch einen Kopfball von Lion Schweers (34.) und eine gefährliche Aktion von Mirkan Aydin, dessen Versuch Andrist im letzten Moment auf der Torlinie klären konnte (42.), hatten die Hausherren sogar die besseren Chancen.

Nur Benyamina triff spät

Der Rückstand ging für die "Hansa-Kogge" zur Pause somit trotz der höheren Spielanteile durchaus in Ordnung. Und nach dem Seitenwechsel waren dann erstaunlicherweise die Preußen am Drücker. Adriano Grimaldi hätte dabei schnell den zweiten Treffer erzielen können (48.), agierte aber zu unentschlossen. Konsequenter zeigte sich Aydin: Nach einem Schuss von Benjamin Schwarz und einer Parade von Schuhen war Grimaldis Sturmpartner per Abstauber zur Stelle (54.). Wirkte das Gegentor in Durchgang eins noch wie ein Weckruf, reagierten die Rostocker nun wie gelähmt. Gegen die immer kompakter stehende Defensive der Gastgeber fand das Brand-Team keine Mittel. Stattdessen entschied Münster die Partie. Der eingewechselte Tobias Warschewski nutzte einen weiteren Ballverlust der Rostocker Defensive zum 3:0 (77.).

Ein verwandelter Foulelfmeter von Benyamina (86.) sorgte zwar noch für eine Ergebniskorrektur, zudem besaß Joker Tim Väyrynen noch eine gute Kopfballchance (88.) - mehr war jedoch für die Norddeutschen nicht mehr drin.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 05.02.2017 | 22:50 Uhr