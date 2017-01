Stand: 28.01.2017 14:59 Uhr

Nyman rettet Braunschweig einen Punkt von Christian Görtzen, NDR.de

Christoffer Nyman hat Eintracht Braunschweig am Sonnabend einen schmeichelhaften Punkt gerettet. In der zweiten Minute der Nachspielzeit gelang dem schwedischen Offensivspieler zum Rückrundenauftakt der zweiten Fußball-Bundesliga ein 1:1 (0:1) beim starken Aufsteiger Kickers Würzburg. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht kann als Spitzenreiter nun 35 Punkte vorweisen. Der BTSV könnte an diesem Spieltag aber noch von den Bundesliga-Absteigern Hannover 96 und VfB Stuttgart (beide 32) überholt werden. Die Schwaben gastieren am Sonntag beim FC St. Pauli, 96 empfängt am Montagabend den 1. FC Kaiserslautern.

Rama überwindet Fejzic

18.Spieltag, 28.01.2017 13:00 Uhr

Würz. Kickers

Würz. Kickers 1:1



Braunschweig Tore: 1:0 Rama (34.) 1:1 Nyman (90.+1)

Würz. Kickers: Wulnikowski - Pisot, Schoppenhauer, S. Neumann, Junior Diaz - Fröde (88. Taffertshofer), Benatelli - Weihrauch (76. Königs), T. Schröck, Rama - Soriano

Braunschweig: Fejzic - Sauer (77. Biada), Decarli, Baffo, K. Reichel - Omladic, Moll, Schönfeld (77. Abdullahi), Hernández - Kumbela (46. Correia), Nyman

Zuschauer: 10152



Weitere Daten zum Spiel

Lieberknecht veränderte die Startformation im Vergleich zum Hinrunden-Abschluss beim Karlsruher SC (0:0) lediglich auf einer Position: In der Innenverteidigung spielte Joseph Baffo an der Seite von Saulo Decarli. Kapitän Marcel Correia nahm auf der Ersatzbank Platz, die Spielführerbinde trug Ken Reichel. Gegen die robusten, kampfstarken Unterfranken tat sich der BTSV ein weiteres Mal sehr schwer - genauso wie schon beim Aus in der ersten Runde des DFB-Pokals und im Hinspiel, in dem mit viel Mühe ein 2:1 gelang. Nach einer ersten halben Stunde ohne eine einzige gute Strafraumszene nahm die Partie in der 34. Minute Fahrt auf. Die Kickers sorgten in Person von Valdet Rama dafür. Der Offensivspieler rannte mit dem Ball am Fuß in Richtung des Eintracht-Strafraums. Und da die Defensive der Norddeutschen offensichtlich mit einem Pass in die Spitze rechnete und Baffo zu spät angriff, tat sich für Rama kurz eine Lücke auf. Der Kickers-Profi schoss den Ball aus 18 Metern ins rechte untere Eck. Eintracht-Keeper Jasmin Fejzic gab dabei nicht die beste Figur ab. Die Braunschweiger enttäuschten vor 10.152 Zuschauern in der ersten Halbzeit auf ganzer Linie.

Nyman trifft in der Nachspielzeit

Lieberknecht reagierte in der Pause. Er nahm Domi Kumbela aus der Partie und brachte für ihn Correia. Daraus resultierte eine taktische Umstellung: Aus einem 4-4-2 wurde ein 3-5-2. Besser wurde es dadurch aber auch nicht. Die Zeit verstrich, ohne dass es Anzeichen für eine Aufholjagd der "Löwen" gab. Auch nach einer Stunde Spielzeit hatten die mitgereisten Eintracht-Fans keine Gelegenheit ihrer Mannschaft gesehen. Der eingewechselte Julius Biada hatte die erste richtig gute Torchance. Seinen Schuss aus 20 Metern parierte jedoch Kickers-Torhüter Robert Wulnikowski (83.). In der Nachspielzeit hatte Onel Hernandez den Ausgleich auf dem Fuß. Er scheiterte noch an Wulnikowski. Nach der anschließenden Ecke war aber Nyman zur Stelle und erzielte in der zweiten Minute der Nachspielzeit den schmeichelhaften 1:1-Ausgleich.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 29.01.2017 | 22:50 Uhr