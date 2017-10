Stand: 27.10.2017 20:26 Uhr

Nur ein Remis: St. Pauli tritt auf der Stelle von Christian Görtzen, NDR.de

Der FC Erzgebirge Aue ist einfach kein angenehmer Gegner für den Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli. Gegen die Sachsen kamen die Hamburger auch am Freitagabend vor 28.742 Zuschauern im Millerntorstadion trotz einer 1:0-Führung nicht über ein 1:1 hinaus. Der letzte Heimsieg datiert damit weiterhin vom Mai 2008. Von den jetzt 13 Duellen mit den "Veilchen" entschieden die Kiezkicker lediglich zwei für sich, sechs Partien gingen verloren. Durch das Remis wurde auch die schwache Heimbilanz intensiviert. Die Braun-Weißen haben aus den ersten sechs Saisonspielen im Millerntorstadion nur sechs Punkte verbucht. Die Konsequenz: Die Mannschaft von Trainer Olaf Janßen kann den Rückstand auf die Spitzengruppe nicht entscheidend verkürzen. St. Pauli belegt mit jetzt 19 Zählern vorübergehend den fünften Tabellenplatz.

Dudziak jagt Ball ins Netz

12.Spieltag, 27.10.2017 18:30 Uhr

FC St. Pauli

FC St. Pauli 1:1



Erzgeb. Aue Tore: 1:0 Dudziak (33.) 1:1 D. Kempe (70.)

FC St. Pauli: Himmelmann - L.-M. Zander, L. Sobiech, Avevor, Buballa (79. Schneider) - Nehrig - Dudziak, Buchtmann, Flum (73. Sobota), Möller Daehli - Allagui

Erzgeb. Aue: Männel - Kalig, Wydra, Rapp - Rizzuto, Tiffert, Riese (70. Fandrich), D. Kempe - Köpke (90. Cacutalua), Kvesic, S. Bertram (56. Bunjaku)

Zuschauer: 28742



Weitere Daten zum Spiel

Janßen hatte seine Startelf im Vergleich zum vergangenen Spiel beim SV Sandhausen (1:1) nur auf einer Position verändert: Waldemar Sobota nahm auf der Ersatzbank Platz, Jeremy Dudziak besetzte die Position auf der linken Außenbahn. Die Kiezkicker starteten mit viel Elan in die Partie. Sie kamen in der ersten halben Stunde aber nicht über Halbchancen durch Mats Möller Daehli (14.), Sami Allagui (23.) und Dudziak (29.) hinaus. Aue enttäuschte keineswegs. Nach einer Chance für Pascal Köpke (11.) wurden die Sachsen mutiger, zeitweise brachten sie die Defensive der Norddeutschen ordentlich in Verlegenheit. Glück hatten die Gastgeber, dass Schiedsrichter Benedikt Kempke (Thür) bei einem Ellenbogen-Einsatz von Hamburgs Innenverteidiger Lasse Sobiech gegen Köpke nicht auf Foulelfmeter entschied (22.).

Beiden Teams war die Führung zuzutrauen - St. Pauli gelang sie. Die an der Straraumgrenze mit dem Rücken zum Tor stehende Werder-Leihgabe Luca-Milan Zander spielte den Ball per Absatzkick Dudziak perfekt in den Lauf - und der 22-Jährige jagte den Ball aus halbrechter Position mit Unterlatten-Kontakt zum 1:0 (33.) ins Netz. Bald darauf hätte der gebürtige Duisburger fast den Vorsprung ausgebaut, doch sein weiter Schlenzer von der rechten Außenbahn verfehlte knapp den hinteren Torwinkel. St. Paulis Führung zur Pause ging in Ordnung.

Kempe schockt St. Pauli

Kurz nach dem Wiederbeginn hatte Allagui die herausragende Gelegenheit, die eigenen Fans ein weiteres Mal in Euphorie zu versetzen. Nach Kopfballablage von Sobiech entschied sich der Angreifer jedoch für die spektakuläre Variante und setzte zu einem Fallrückzieher an - es war die falsche Wahl. Der Tunesier traf den Ball nicht richtig, sodass dieser weit über das Auer Tor segelte (48.). Allagui war in jenem Moment im Strafraum derart unbedrängt gewesen, dass er das Spielgerät noch hätte annehmen können. Bei den "Veilchen" sorgte vor allem Köpke, der Sohn des Ex-Nationaltorhüters Andreas Köpke, für Gefahr. So in der 68. Minute, als er aus spitzem Winkel an Robin Himmelmann scheiterte. Konnte St. Paulis Torhüter in der Szene noch den Ausgleich verhindern, war er wenige Sekunden später machtlos: Im Anschluss an die Ecke legte Dennis Kempe den Ball per Kopf zu Köpke ab, der unbeabsichtigt wieder zurückspielte, und dann schoss Kempe aus zwei Metern zum 1:1 (70.) ein. St. Pauli drängte auf den Siegtreffer. Die beste Chance hatte Christopher Buchtmann, der an Aue-Keeper Martin Männel scheiterte (78.). Der Schlussspurt wurde nicht mehr belohnt.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 28.10.2017 | 19:30 Uhr