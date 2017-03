Stand: 15.03.2017 20:50 Uhr

Nur ein Punkt für Hansa Rostock gegen Köln

Hansa Rostock kommt in der Dritten Fußball-Liga einfach nicht vom Fleck, sprich: in der Tabelle von unten nach oben. Nach dem achten Spiel seit Jahresbeginn, dem 1:1 (0:0) im Heimspiel gegen Fortuna Köln am Mittwochabend, warten die Mecklenburger weiter auf ihren zweiten Sieg in 2017. Nach dem Führungstor von Soufian Benyamina (56.) war zwar Hoffnung aufgekeimt, das Erfolgserlebnis vom Hinspiel im vergangenen September wiederholen zu können. Doch unter dem Strich war das Unentschieden am Ende das gerechte Ergebnis. Das größte Problem bei der Mannschaft von Trainer Christian Brand zeigte sich auch über weite Strecken der 90 Minuten gegen die Rheinländer: In der Offensive ist bei den Rostockern überwiegend Harmlosigkeit Trumpf. Seit fünf Monaten hat Hansa in seinen Partien nie mehr als ein Tor erzielt, insgesamt stehen nach 27 Spielen erst 29 eigene Treffer zu Buche.

Ideenloser Spielaufbau vor der Pause

27.Spieltag, 15.03.2017 19:00 Uhr

Hansa Rostock

Hansa Rostock 1:1



Fortuna Köln Tore: 1:0 Benyamina (56.) 1:1 Röcker (78.)

Hansa Rostock: Schuhen - Ahlschwede, Henn, Marc. Hoffmann, Holthaus - Erdmann, Grupe (47. Benyamina) - Andrist, Bischoff (83. Stevanovic), Quiring (80. Gebhart) - Väyrynen

Fortuna Köln: Poggenborg - Flottmann, Schneider (72. Röcker), Mimbala, Kwame - L. Bender (84. O. Schröder), Pazurek, Theisen, M. Kessel (65. Oliveira Souza) - Rahn, Dahmani

Zuschauer: 9300



Hansa-Coach Brand hatte nach dem 0:2 bei den Sportfreunden Lotte mit Maximilian Ahlschwede für den gelb-rot-gesperrten Michael Gardawski und Matthias Henn für Joshua Nadeau (Bank) zwei neue Spieler in seine Startformation gestellt. Und seine Mannschaft schien zu Beginn der Partie gewillt, die Niederlage vom vergangenen Wochenende wett machen zu wollen. Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Tobias Fritsch ging es im Spielaufbau schnell nach vorne, allerdings sprangen am gegnerischen Strafraum keine Großchancen heraus. Je länger die Partie dauerte, desto schwerer taten sich die ideenlosen Gastgeber, gegen eine sehr defensiv ausgerichtete Fortuna überhaupt einmal in Abschlusspositionen zu kommen. Folgerichtig ging's vor 9.300 Zuschauern torlos in die Kabinen.

Joker-Tor von Benyamina reicht nicht zum Sieg

Zu Wiederbeginn brachte Trainer Brand mit Benyamina für Tommy Grupe einen zusätzlichen Offensivspieler in die Partie. Und dieser Wechsel sollte sich auszahlen: Sofort war im Angriff der Gastgeber mehr Tempo und Bewegung. Hatte Benyamina zunächst noch ein Zuspiel von Tim Väyrynen im Fortuna-Strafraum knapp verpasst (51.), machte er es fünf Minuten später besser: Ein Dribbling gegen mehrere Kölner Verteidiger vollendete der Angreifer mit einem Schuss ins rechte untere Eck - das dritte Saisontor für den 27-Jährigen! Nach dem Führungstreffer blieben die Gastgeber offensiv gefährlich, ein zweiter Treffer wollte ihnen aber nicht gelingen. Dagegen waren die Bemühungen der Kölner in der Schlussphase erfolgreich: Der eingewechselte Cimo Röcker traf zum 1:1 (78.) und sorgte damit für lange Gesichter bei den Mecklenburgern. In der hektischen Schlussphase sah Röcker für ein Foul an Fabian Holthaus die Rote Karte (86.), Rostock konnte die Überzahl aber nicht mehr mit dem noch möglichen Siegtor ausnutzen.

