Stand: 10.02.2017 20:23 Uhr

Nur Nyman trifft - "Löwen" holen Remis beim "Club" von Thorsten Schettle, NDR.de

Auch im dritten Spiel der Rückrunde hat es für Zweitligist Eintracht Braunschweig nicht zu einem Sieg gereicht. Im Duell der Gründungsmitglieder der Fußball-Bundesliga musste sich die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht am Freitagabend beim 1. FC Nürnberg mit einem leistungsgerechten 1:1 (1:0) begnügen. Während der Eintracht die Anfangsphase gehörte, kamen die Nürnberger mit zunehmender Spielzeit besser auf. Durch das Remis kletterten die "Löwen" zumindest bis Montagabend an Hannover 96 vorbei auf Tabellenrang zwei. "Wir haben unser Minimalziel erreicht und sind weiter auf dem richtigen Weg", sagte Lieberknecht.

Starker Hernandez auf Nyman - 0:1

20.Spieltag, 10.02.2017 18:30 Uhr

1.FC Nürnberg

1.FC Nürnberg 1:1



Braunschweig Tore: 0:1 Nyman (23.) 1:1 Sabiri (53.)

1.FC Nürnberg: Kirschbaum - Kammerbauer, Margreitter, Hovland, Lippert - Petrak (83. Teuchert), Behrens - T. Kempe, Möhwald, Sabiri - Matavz

Braunschweig: Fejzic - Ofosu-Ayeh, Decarli, Valsvik, Kijewski - Zuck, Boland, Correia, Khelifi (77. Biada) - Nyman (85. Abdullahi), Hernández

Zuschauer: 23152



Weitere Daten zum Spiel

Das überraschende 1:2 aus der Vorwoche gegen den FC St. Pauli hatte bei der Eintracht nicht nur vom Ergebnis her Spuren hinterlassen. Mit Nik Omladic, Ken Reichel und Patrick Schönfeld hatten sich gleich drei Akteure in der Partie eine Gelbsperre abgeholt. Doch Lieberknecht machte aus der Not eine Tugend, wechselte sein Personal insgesamt sogar auf sieben Positionen. So musste unter anderem auch Top-Torjäger Domi Kumbela auf der Bank Platz nehmen.

Trotz der Umstellungen zeigte sich die Eintracht zunächst hellwach und hatte die erste gute Torchance, als Christoffer Nyman Sturmpartner Onel Hernandez Richtung gegnerisches Gehäuse schickte. Dessen Heber über FCN-Keeper Thorsten Kirschbaum verfehlte sein Ziel knapp (3.). Die Franken wirkten überrascht, gleichzeitig nutzte die Eintracht die zahlreichen Lücken - ähnlich wie beim deutlichen Erfolg im Hinspiel - in der Defensive der Franken. Insbesondere Hernandez war über die linke Angriffsseite ein ständiger Unruheherd, und Nyman lauerte immer wieder im Zentrum. In Minute 14 wurde der Schwede im letzten Moment gestört, wenig später fand eine Direktabnahme des Angreifers die Querlatte (22.). Dann aber wurden die Bemühungen der "Löwen" endlich belohnt: Wieder tankte sich Hernandez durch, passte nach innen und Nyman brauchte den Ball nur noch zum 1:0 über die Linie zu drücken (23.).

Nürnberg wacht auf

Audio 02:03 min Correia: Können zufrieden sein 10.02.2017 21:37 Uhr NDR 2 In der zweiten Fußball-Bundesliga haben sich der 1. FC Nürnberg und Eintracht Braunschweig 1:1 getrennt. Braunschweigs Marcel Correia kann mit dem Punkt leben. Audio (02:03 min)

Erst nach dem Rückstand bekamen die Gastgeber die Begegnung besser in den Griff, drängten nun ihrerseits die Eintracht in die Defensive. Tim Matavz (30.), Abdelhamid Sabiri und Georg Margreitter (jeweils 32.) hatten innerhalb kürzester Zeit gute Möglichkeiten zum Ausgleich, zielten jedoch vorbei oder scheiterten an Eintracht-Torwart Jasmin Fejzic. Prompt wirkte die Führung der Eintracht glücklich, zumal auch das Offensivspiel nun zusehends hakte - dennoch ging es mit dem knappen Vorsprung in die Halbzeitpause.

Verdienter Ausgleich für den "Club"

Knapp acht Minuten waren im zweiten Durchgang von der Uhr, da war dieser Vorsprung dann aber doch dahin. Sabiri wurde auf der halbrechten Angriffsseite angespielt, kochte zunächst Saulo Decarli ab und überraschte schließlich von der Strafraumgrenze Fejzic mit einem - allerdings nicht unhaltbaren - Flachschuss (53.). In der Folgezeit näherten sich beide Kontrahenten nur gelegentlich der Gefahrenzone des Gegners, klare Torchancen blieben zwangsläufig aus. Nach und nach erarbeitete sich dann der "Club" wieder ein Übergewicht. Matavz (71.), der von Decarli geblockt wurde, und Ondrek Petrak (73.), der Fejzic aus der Distanz prüfte, waren in dieser Phase dem Führungstreffer am nächsten. Die Eintracht schien zu wackeln, hatte dann aber ihrerseits durch Julius Biada die große Chance zum Siegtreffer. Seinen Schuss aus etwa zehn Meter rettete Dennis Lippert für den geschlagenen Kirschstein kurz vor der Torlinie (81.). In der Schlussphase kamen Biada (90.) und auf der Gegenseite erneut Matavz (90.+1) zum Abschluss - ohne Erfolg.

