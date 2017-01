Stand: 22.01.2017 12:06 Uhr

Nordclubs: Neuzugänge sorgen für neuen Schwung

Gleich fünf Winterzugänge haben bei den Bundesliga-Nordclubs VfL Wolfsburg, Werder Bremen und Hamburger SV am ersten Spieltag 2017 ihr Startelfdebüt gefeiert - und sie konnten am Sonnabend größtenteils überzeugen. Besonders in den Vordergrund spielte sich Paul-Georges Ntep, er war beim Wolfsburger 1:0-Sieg gegen den Hamburger SV der beste Mann auf dem Platz. Der Neuzugang aus Frankreich bereitete mit einer seiner vielen gelungenen Aktionen den Siegtreffer durch Mario Gomez (83. Minute) vor. "Es war der perfekte Moment", kommentierte Ntep sein starkes Dribbling. VfL-Trainer Valérien Ismaël wusste, bei wem er sich zu bedanken hatte. "Er hat gezeigt, warum wir ihn geholt haben", sagte er. Für fünf Millionen Euro hatte ihn der VfL in der Winterpause von Stade Rennes als Ersatz für den zu Paris St. Germain gewechselten Julian Draxler verpflichtet. "Er kann den Unterschied machen", so Ismaël nach Nteps starkem Debüt. Der gebürtige Franzose könnte Recht behalten, so viel deutete sein Landsmann bereits an. Mit seiner Dynamik und guten Technik war Ntep gegen den HSV eine ständige Gefahr und bestätigte seine Ankündigung nach seinem Transfer. "Ich kann schon sagen, dass ich auch die Qualitäten der anderen habe", hatte Ntep da über seine Landsleute Ousmane Dembele von Borussia Dortmund und Kingsley Coman von Bayern München gesagt.

Malli: "Leistung muss noch besser werden"

Audio Malli: "In Zukunft wird es besser aussehen" 22.01.2017 12:16 Uhr NDR Info Wolfsburgs Neuzugang Yunus Malli hat zum Einstand mit dem VfL Wolfsburg einen 1:0-Sieg gegen den Hamburger SV gefeiert. Audio (01:11 min)

Weil Ntep die Aufmerksamkeit auf sich zog, ging das "Wölfe"-Debüt des neuen Spielmachers Yunus Malli ein wenig unter. Dem 12,5-Millionen-Euro-Zugang gelang noch nicht alles, dennoch wurde es oft gefährlich, wenn der bisherige Mainzer in der Offensive an den Ball kam. "Ich fühle mich auf jeden Fall wohl. Die ersten Wochen waren schön. Von der Leistung her muss und wird noch besser werden, das weiß ich", so Malli im Interview mit dem NDR-Hörfunk.

Hamburger Neulinge stabiliseren Abwehr

Nach dem verlorenen Nordduell (600. Bundesliga-Niederlage des HSV) ärgerte sich Hamburgs Trainer Markus Gisdol vor allem über den Platzverweis von Albin Ekdal. "Das geht nicht. Darüber müssen wir reden", sagte Gisdol genervt, der sich aber über den gelungenen Einstand seiner neuen Abwehrspieler freuen konnte. Mergim Mavraj und Kyriakos Papadopoulos, der kurzfristig für den verletzten Johan Djourou einspringen musste, zeigten im Abwehrzentrum eine gute Vorstellung. Mit dem neuen Innenverteidiger-Gespann standen die Gäste lange sicher. "Sie treten so auf, als hätten sie nie woanders gespielt", sagte der neue Sportchef Jens Todt, der auf dem Transfermarkt möglicherweise auf die Verletzug von Djourou reagieren wird und zudem weiter nach einem defensiven Mittelfeldspieler Ausschau hält: "Wir machen aber keine verrückten Sachen und wollen keinen Aktionismus walten lassen", sagte Todt.

Werder: Delaney gleich präsent

Bei Werder Bremen stand der neue "Stratege" Thomas Delaney unter besonderer Beobachtung. Der dänische Winterzugang aus Kopenhagen überzeugte bei der 1:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund, war der Antreiber seiner Mannschaft - mit großer Präsenz und einem hohen Laufpensum. "Er hat es sehr gut gemacht", lobte Werder-Trainer Alexander Nouri den defensiven Mittelfeldspieler. Nebenbei sorgte Delaney für einen Bundesliga-Rekord: Der dänische Nationalspieler ist bereits der 31. Spieler, der in der aktuellen Saison für die Bremer zum Einsatz kommt. So viele Akteure hatte zuvor in einer Hinrunde noch kein Verein eingesetzt.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 22.01.2017 | 22:50 Uhr