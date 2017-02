Stand: 03.02.2017 09:24 Uhr

St. Pauli auch in Braunschweig ohne Bouhaddouz

Aus dem Nordduell Erster gegen Letzter ist nichts geworden. Weil Eintracht Braunschweig zum Rückrundenauftakt nicht gewann, haben die "Löwen" die Spitzenposition eingebüßt. Das Zweitliga-Schlusslicht FC St. Pauli empfangen die Niedersachsen am Sonntag (13.30 Uhr/im NDR Livecenter) aber natürlich trotzdem als klarer Favorit. Das weiß auch Eintracht-Trainer Torsten Lieberknecht und tritt gerade deshalb als Mahner auf: "Wir messen St. Pauli nicht am Tabellenstand. Sie haben auf jeden Fall Qualität und sich im Winter ein wenig neu strukturiert. Ob wir den Gegner unterschätzen? Die Frage erübrigt sich." Bei den Hamburgern sorgt neben der Tabellensituation auch die Personallage für tiefe Sorgenfalten. "Die Anzahl der Verletzungen und Krankheiten ist nicht angenehm", sagte Coach Ewald Lienen, der aber zumindest versuchte, Optimismus zu verbreiten: "Die Jungs sind für das Spiel hochmotiviert und arbeiten intensiv."

Braunschweig - St. Pauli im Teamvergleich



















































Bouhaddouz fällt weiter aus - und viele andere auch

TV-Tipp St.-Pauli-Präsident Göttlich zu Gast im Studio 05.02.2017 22:50 Uhr Sportclub Wie geht es weiter bei Zweitliga-Schlusslicht FC St. Pauli? Präsident Oke Göttlich ist am Sonntag zu Gast im Studio. Außerdem: die Bundesliga-Spiele der Nordclubs, Hansa und Hockey. mehr

Eigentlich sollte zumindest die größte Baustelle endlich geschlossen werden. Sehnlichst war die Rückkehr von Mittelstürmer Aziz Bouhaddouz erwartet worden. Der Marokkaner ist mittlerweile auch vom Afrika-Cup zurück, hat aber die Umstellung von Gabun auf das kalte Hamburg offenbar nicht verkraftet. "Bouhaddouz nimmt weiterhin Antibiotikum und fällt aus", erklärte Lienen, der gleich einen ganzen Rucksack voll schlechter Nachrichten mitgebracht hatte. "Weder Ziereis und Hedenstad noch Miyaichi werden am Wochenende spielen können. Da dürfen wir kein Risiko eingehen. Auch Keller ist noch krank."

Hoffnung auf einen Einsatz bestehe nur noch bei den zuletzt angeschlagenen Dennis Rosin und Jan-Philipp Kalla. Die Entscheidung falle kurzfristig. Lienen meinte allgemein: "Wir freuen uns über jeden, der zurückkommt. Aber der Spieler muss auch ein paar Tage im Mannschaftstraining gewesen sein." Immerhin können sich die St. Paulianer auf eine lautstarke Unterstützung verlassen: Rund 2.300 Fans begleiten die Kiezkicker nach Braunschweig.

Mannschaft zeigt Reaktion nach Trainerschelte

Eintracht-Trainer Lieberknecht hatte nach der enttäuschenden Leistung ("Die erste Hälfte war eine Frechheit!") in Würzburg Tacheles gesprochen. Außer Torhüter Jasmin Fejzic durfte sich in dieser Woche niemand seines Platzes zu sicher sein. Zufrieden stellte der 43-Jährige vor dem Nordduell fest, dass "alle unheimlich engagiert trainieren". Lieberknecht forderte "eine ordentliche Balance zwischen Offensive und Defensive. Die Mannschaft muss lernen, Spielsituationen zu erfassen und dann die richtigen Entscheidungen treffen." An der Tabellenspitze geht es ungemein eng zu. Hannover 96, die "Löwen" und der drittplatzierte VfB Stuttgart, der zuletzt 1:0 bei St. Pauli gewann, sind punktgleich - Union Berlin und Dynamo Dresden folgen mit vier und fünf Punkten Rückstand. Einen Ausrutscher gegen das Kellerkind darf sich die Eintracht bei dieser Konstellation eigentlich nicht erlauben.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 05.02.2017 | 22:50 Uhr