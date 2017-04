Stand: 13.04.2017 16:36 Uhr

Derby zwischen Rivalität und Aufstiegshoffnung

Das Niedersachsenderby hat eine sportliche Brisanz wie lange nicht mehr. Hannover 96 und Eintracht Braunschweig liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Ohnehin ist die Rivalität zwischen den beiden Fanlagern traditionell groß, in der Vergangenheit war das Derby oft von Ausschreitungen begleitet. Deshalb sind die Verantwortlichen beider Vereine um Deeskalation bemüht. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

In Niedersachsen ist es das "Spiel der Spiele": Hannover 96 empfängt am Sonnabend (13 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) den Erzrivalen Eintracht Braunschweig. Der Sieger kann einen großen Sprung in Richtung Bundesliga-Aufstieg machen. Die "Löwen", die als Tabellenzweiter punktgleich mit Spitzenreiter Stuttgart in die Landeshauptstadt reisen, haben lediglich einen Zähler Vorsprung vor den drittplatzierten Hannoveranern. Vor der brisanten Partie geben sich die Club-Verantwortlichen dennoch betont sachlich. "Ich habe höchsten Respekt vor der Leistung und Entwicklung in Braunschweig", sagte 96-Clubchef Martin Kind im "kicker". Sein Sportchef Horst Heldt appellierte: "Es sollte alles friedlich bleiben. Das ist unser größter Wunsch. Dass sich die Mannschaften ausschließlich auf dem Platz sportlich bekämpfen." Auch Braunschweigs Abwehrspieler Ken Reichel warnte davor, angesichts der besonderen Konstellation "zu überdrehen": "Wir wissen, dass es für die Fans ein wichtiges Spiel ist. Für uns ist es halt ein Fußballspiel. Wir haben alle einen gemeinsamen großen Traum. Und um uns den zu erfüllen, ist Hannover eben eine Etappe."

Derby-Erfahrung spricht für Lieberknecht

André Breitenreiter ist erst seit wenigen Wochen Trainer von Hannover 96, doch als Hannoveraner Urgestein weiß er natürlich nur zu genau um die Bedeutung des Spiels. "Der letzte Derbysieg liegt 19 Jahre zurück. Wir wollen gewinnen und an Braunschweig vorbeiziehen", gab der 43-Jährige die Marschrichtung vor. Drei Jahre lang (1991 bis 1994) schnürte der einstige 96-Jugendspieler Breitenreiter als Profi die Schuhe für die "Roten", gegen Braunschweig kam er dabei allerdings nie zum Einsatz. Deutlich mehr Derby-Erfahrung hat BTSV-Coach Torsten Lieberknecht: Als Spieler stand er 2003 beim 2:0-Pokalerfolg der "Löwen" gegen Hannover auf dem Platz, als Trainer ist er in drei Partien gegen den Landesrivalen noch ungeschlagen (ein Sieg, zwei Remis).

Bestes Heimteam gegen drittbeste Auswärtsmannschaft

Nach dem Anschlag in Dortmund will die Polizei das ohnehin strenge Sicherheitskonzept beim brisanten Fußballduell zwischen Hannover und Braunschweig noch mal verschärfen.

Lieberknecht, der inzwischen klar vom Ziel Aufstieg spricht ("Wir wären enttäuscht, wenn sich der Traum nicht erfüllt"), sieht seine Braunschweiger in der Außenseiterrolle: "Wir spielen gegen den Über-Favoriten." Hannover hat im eigenen Stadion in dieser Saison von 14 Partien erste eine verloren (0:2 gegen Dresden), ist damit das stärkste Heimteam der Liga. Der BTSV ist die drittbeste Auswärtsmannschaft, seit neun Spielen ungeschlagen und entsprechend selbstbewusst: "Hannover hat immer mehr Druck als alle anderen. So wie der Präsident es ausdrückt, müssen sie ja aufsteigen", konnte sich Reichel einen Seitenhieb nicht verkneifen. 96-Boss Martin Kind hatte die Rückkehr in die Erste Liga mehrfach als "alternativlos" bezeichnet. Trainer Breitenreiter bleibt dennoch gelassen: "Es wird kein Endspiel, danach sind noch genügend Punkte zu vergeben."

Personell sieht es auf beiden Seiten gut aus. 96 muss neben den Langzeitverletzten Charlison Benschop und Mike-Steven Bähre nur auf Stefan Strandberg (Achillessehnenoperation) und Noah Joel Sarenren Bazee (Kniereizung) verzichten, bei den Braunschweigern fehlt lediglich Marcel Correia (Sprunggelenk). Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Christoffer Nyman (Knieprobleme).

Hohe Sicherheitsvorkehrungen

Die ohnehin hohen Sicherheitsvorkehrungen bei dem Derby wurden noch einmal verschärft: Um Handgreiflichkeiten zu verhindern, hat die Polizei im Stadion Pufferblöcke eingerichtet und so das Kartenkontingent von 49.000 auf 42.700 Fans reduziert. Rund 1.500 Anhänger der Vereine hat die Polizei als "gewaltgeneigt" eingestuft. Wie im November in Braunschweig werden wohl 2.600 Beamte im Einsatz sein, zudem sollen ein Taschenverbot und Sprengstoffhunde ein sportliches Duell ohne Zwischenfälle garantieren. "Wir sollten den Verantwortlichen vertrauen, dass wir ein tolles Derby erleben", sagte Breitenreiter.

