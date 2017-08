Stand: 08.08.2017 10:40 Uhr

Nach Krawallen: Hannover 96 erstattet Strafanzeige

Fußball-Bundesligist Hannover 96 hat angekündigt, "mit Vehemenz" gegen die Personen vorzugehen, die beim Testspiel des Aufsteigers am vergangenen Sonnabend beim englischen Erstligisten FC Burnley für Ausschreitungen gesorgt und damit einen Spielabbruch provoziert hatten. Diese Leute hätten "dem Ansehen des Vereins massiven Schaden zugefügt", teilten die Niedersachsen mit und kündigten an, Strafanzeige gegen Unbekannt zu erstatten. Zur Unterstützung der Ermittlungen werde man "umfangreiches Foto- und Videomaterial zur Verfügung stellen", das bei der Identifizierung der Personen helfen soll, die in Burnley schwere Sachbeschädigungen geleistet und einen britischen Polizisten verletzt haben.

DFB schaltet sich ein

Darüber hinaus hat sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) eingeschaltet. Der Kontrollausschuss des DFB hat die Berichte des englischen Fußball-Verbandes und des Schiedsrichters angefordert. Sobald diese vorliegen und ausgewertet sind, "wird der Kontrollausschuss über den Fortgang des Verfahrens entscheiden", heißt es in einer Mitteilung. Da 96 wegen verschiedener Verfehlungen des eigenen Anhangs in der Vergangenheit derzeit auf Bewährung spielt, droht dem Aufsteiger zum Heimspielstart am 27. August gegen Schalke 04 ein Teil-Ausschluss der Öffentlichkeit. Clubchef Martin Kind befürchtet zudem Sanktionen vom europäischen Dachverband: "Wir gehen davon aus, dass die UEFA tätig wird."

Einige hundert 96-Fans hatten für einen Spielabbruch in Burnley gesorgt. Sie rissen Sitzschalen aus der Verankerung und warfen sie in Richtung Burnley-Fans. Nur mit Mühe konnten die Ordner die Randalierer festsetzen.

Sorge um Atmosphäre vor Saisonstart

Angesichts des nach wie vor massiven Widerstands von Teilen der 96-Anhänger gegen Clubchef Kind und dessen Pläne, die Anteilsmehrheit an der Profigesellschaft zu übernehmen, sorgt sich der Aufsteiger nun auch um die Atmosphäre vor dem Saisonstart: "Alle bei Hannover 96 freuen sich auf die neue Bundesligasaison und bitten rund um die Spiele um eine Stimmung, die unsere Profis auf dem Rasen unterstützt - ohne Gewalt und unter Beachtung der Stadionordnung", hieß es in der Mitteilung vom Sonntag. Manager Horst Heldt hatte bereits befürchtet, dass es zu Protesten kommen könnte. "Wir rechnen damit, dass die Menschen, die das nicht gut finden, das auch äußern werden", hatte Heldt gesagt.

Die Niedersachsen bestreiten ihren Pflichtspielauftakt am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) im DFB-Pokal beim Bonner SC. "Schade, dass vielen Spielern die Möglichkeit genommen wurde, sich zu zeigen", zitierte die "Bild" 96-Trainer André Breitenreiter.

