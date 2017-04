Stand: 25.04.2017 18:38 Uhr

NFV will Amateurclubs zur Kasse bitten

Was im Profi-Fußball Standard ist, soll nun auch die Amateur-Vereine in Niedersachsen treffen: Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) will die Clubs dazu verpflichten, bei Fehlverhalten ihrer Fans Strafen zu zahlen. Die Satzungskommission des NFV hat beschlossen, die Rechts- und Verfahrensordnung zu ändern. Schon zur neuen Saison drohen dann Strafen. Hintergrund ist ein Einspruch von Grün-Weiß Firrel. Der Club aus dem NFV-Bezirk Weser-Ems hatte sich gegen eine Geldstrafe gewehrt. Ein Zuschauer soll bei einem Bezirksligaspiel den Schiedsrichter beleidigt haben. Eine vom Verband verhängte Sanktion über 400 Euro wollte Firrel nicht zahlen. Zu Recht, entschied das oberste Verbandssportgericht. Denn die Satzung des NFV sieht gar keine Strafen für Fehlverhalten der Fans vor.

"So oft passiert ja nun auch nichts"

Das heißt: Der Fußballverband bat bisher bereits zur Kasse, die Vereine zahlten - aber nur, weil offenbar niemand die NFV-Satzung gut genug kannte. Das änderte sich erst mit dem Einspruch von Grün-Weiß Firrel. Dort sieht man die Satzungsänderung mit gemischten Gefühlen. Wenn Vereine für das Verhalten der Fans bestraft werden können, dann könnten Fans den kleinen Vereinen auch absichtlich schaden, so Johannes Poppen, Vorstand von Grün-Weiß Firrel. "Ich weiß nicht, wie wir verhindern wollen, dass uns jemand mit Pyrotechnik bewusst schaden will", sagt Poppen. Die Anzahl der Ordner - bislang fünf bei Bezirksligaspielen - will der Verein allerdings nicht erhöhen. "Wir sind da schon gut aufgestellt", sagt er. Er hoffe nun, dass es auf den Plätzen ruhig bleibe. "So oft passiert ja nun auch nichts."

Vereine können straffrei bleiben

Die neuen Regeln zur kommenden Saison sind nicht ohne Ausnahme. Ein nicht vorbelasteter Verein kann im Einzelfall weiterhin straffrei ausgehen. So wie der TuS Celle: Er war im Dezember ebenfalls nicht bestraft worden, obwohl sich acht seiner Fans beim Auswärtsspiel in Elstorf Schlägereien mit der Polizei geliefert hatten. Nur der TSV Elstorf musste schließlich zahlen, weil er zu wenig Ordner einsetzte. Solche von den Vereinen als ungerecht empfundenen Urteile soll es nach der Satzungsänderung nicht mehr geben.

