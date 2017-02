Stand: 04.02.2017 17:25 Uhr

Modeste trifft vom Punkt ins Wolfsburger Herz

Der Fehlstart in die Rückrunde für den VfL Wolfsburg ist perfekt: Nach der 1:2-Niederlage gegen den FC Augsburg unterlag die Mannschaft von Trainer Valérien Ismaël am Sonnabend beim 1. FC Köln mit 0:1 (0:0). Das entscheidende Tor erzielte Kölns Topstürmer Anthony Modeste, der die Partie mit einem umstrittenen Foulefmeter . Damit müssen sich die Wolfsburger weiterhin ernsthaft mit dem Thema Abstiegskampf beschäftigen. Am Dienstag steht das nächste Auswärtsspiel für die "Wölfe" auf dem Programm: das Achtelfinale im DFB-Pokal beim FC Bayern (20.45 Uhr, live im Ersten).

Wenig Torraumszenen in Halbzeit eins

19.Spieltag, 04.02.2017 15:30 Uhr

1. FC Köln

1. FC Köln 1:0



VfL Wolfsburg Tore: 1:0 Modeste (81., Foulelfmeter)

1. FC Köln: Kessler - Olkowski, Sörensen, Heintz, K. Rausch - Höger, J. Hector - Clemens (63. Zoller), Bittencourt (72. S. Özcan) - Modeste, Osako (86. Maroh)

VfL Wolfsburg: Benaglio - Seguin, Bruma, Ricardo Rodriguez, Gerhardt - Luiz Gustavo, Guilavogui (86. Ntep) - Vieirinha (86. Mayoral), Arnold, Malli - Gomez

Zuschauer: 49400



Weitere Daten zum Spiel

"Wir müssen punkten", hatte VfL-Sportchef Olaf Rebbe kurz vor dem Anpfiff in der NDR 2 Bundesligashow gesagt. Noch nicht dabei mithelfen konnte Rückkehrer Ashkan Dejagah, dem nach seinem Wechsel aus Katar noch die Spielgenehmigung für die Bundesliga fehlte. Als einziger Winterzugang stand Spielmacher Yunus Malli in der Startelf.



Für den ersten Torabschluss des Nachmittags sorgte Paul Seguin, der es aus 25 Metern einfach mal versuchte, aber deutlich über den Kasten schoss (8.). Seine Mannschaft begann forsch, der VfL versuchte sich mit schnellen Pässen durch die FC-Hälfte zu kombinieren. Die Niedersachsen mussten dabei aber auf die Konterstärke der Kölner aufpassen, die nach einer Viertelstunde besser in die Partie fanden. Als der ehemalige Hannoveraner Leonardo Bittencourt nach einem Griff an die Schulter von Luiz Gustavo im Strafraum zu Fall kam, hatten die Wolfsburger Glück, dass Schiedsrichter Patrick Ittrich (Hamburg) nicht auf den Punkt zeigte.

Rekordspieler: Benaglio zieht mit Schäfer gleich

In der Folge verflachte die Begegnung, der vorne rackernde VfL-Stürmer Mario Gomez beklagte sich zunehmend über die ungenauen Zuspiele seiner Mitspieler. Auf der anderen Seite zeigten Kölns Modeste und Yuya Osako eine sehenswerte Kombination, doch der Japaner schoss aus 15 Metern am Tor von Diego Benaglio vorbei (38.). Der Wolfsburger Keeper zog wieder mit Teamkollege Marcel Schäfer an der Spitze der Bundesliga-Rekordspieler der "Wölfe" gleich (256 Einsätze).

Modeste fällt und trifft

Der zweite Durchgang begann mit einer kuriosen Szene: Ein Eckball von Konstantin Rausch klatschte an die Wolfsburger Querlatte, Benaglio sah hier nicht gut aus (47.). Anschließend schrammte ein Modeste-Drehschuss am langen Eck vorbei (54.) - die Gäste gerieten mehr und mehr in Schwierigkeiten. Befreiung brachte die erste Ecke des VfL, Gustavo köpfte allerdings über den Kölner Kasten (60.). Ein sehenswerter Volleyschuss von Maximilian Arnold, den FC-Torhüter Thomas Kessler prächtig parierte, läutete die Schlussphase im ausverkauften Müngersdorfer Stadion ein (72.). Plötzlich nahm das Wolfsburger Spiel an Fahrt auf, ein abgeblockter Arnold-Versuch (74.) und ein direkter Malli-Freistoß (77.) hätten durchaus zu einem Treffer führen können. Vier Minuten später standen die "Wölfe" unter Schock: Modeste hatte im Zweikampf mit Benaglio einen Strafstoß herausgeholt, den er sicher unten links einnetzte (81.). Die Wolfsburger konnten sich von diesem Rückschlag nicht mehr erholen, auch die Einwechslungen von Paul-Georges Ntep und Borja Mayoral zeigten keine Wirkung mehr.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 05.02.2017 | 22:50 Uhr