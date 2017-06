Stand: 03.06.2017 12:44 Uhr

Mertesacker: Ein Jahr noch - und dann?

Keine Frage: Der Schlaks aus der Gemeinde Pattensen hat eine große Fußball-Karriere hingelegt. Per Mertesacker, Weltmeister 2014, hat sich als Verteidiger bei Hannover 96 und Werder Bremen Kultstatus erspielt und wurde auch beim FC Arsenal zu einer herausragenden Persönlichkeit - der 32-Jährige ist sogar Kapitän der Londoner. Heute tritt der "Lange" mal wieder in Hannover gegen den Ball. Zusammen mit seinem Bremer Kumpel Clemens Fritz veranstaltet er ein Benefizspiel. Genau der richtige Zeitpunkt, um zurückzuschauen - und nach vorne zu blicken.

In diesen Tagen kommt Per Mertesacker ein wenig ins Grübeln. Der Körper macht ihm zu schaffen. Das Karriereende ist ein Thema, das ihn umtreibt: "Ich muss nach dieser Saison meine Gesundheit überprüfen", sagte der "Ü-30-Profi", der beim FC Arsenal noch ein Jahr unter Vertrag steht. In der abgelaufenen Spielzeit kam er in der Premier League wegen einer langwierigen Verletzung nur zu einem Einsatz. Ende Juli 2016 hatte der Abwehrspieler in einem Test einen Knorpelschaden im Knie erlitten und erst am 21. Mai in der Liga gegen den FC Everton sein Comeback gefeiert. "Ich hatte extremes Glück mit meiner Karriere. Ich möchte das Glück nicht überreizen", so Mertesacker, der am Ende der Saison beim FA-Cup-Triumph gegen den FC Chelsea (2:1) als Kapitän noch einmal über 90 Minuten auf dem Feld stehen konnte.

Mertesacker: "Hannover bleibt der Mittelpunkt"

Heute steht er endlich mal wieder dort auf dem Platz, wo er "tief verwurzelt" ist - in seiner Geburtsstadt Hannover. In einem Benefizspiel tritt der Weltmeister mit seinem Team "Merte’s 96-Freunde" gegen "Clemens‘ Werderaner" von seinem Freund Clemens Fritz an. Alte Weggefährten wie Tim Wiese und Ivan Klasnic sind im neuen 96-Stadion an der Eilenriede dabei. "Es ist für mich das größte Glück, die alten Kameraden zu treffen. Es hat sich so viel getan und trotzdem sind wir alle die gleichen Typen geblieben", sagte Mertesacker, der mindestens einmal im Jahr in der Heimat ist und an einem solchen Tag gerne zurückschaut: "Ich habe viel schöne Erfahrungen sammeln dürfen - Erfolge, wie auch Misserfolge, aber trotzdem: Hannover bleibt der Mittelpunkt."

"Vorzeigeperson für den deutschen Fußball"

Die Stadt an der Leine hat einen festen Platz in seinem Herzen, ebenso der Verein Hannover 96. Mit einem Augenzwinkern beantwortete Mertesacker die Frage, ob er es sich denn vorstellen könnte, noch einmal das Trikot der "Roten" überzustreifen: "Hannover spielt zurzeit so gut, dass sie mich erstens nicht brauchen und zweitens auf viele junge Eckpfeiler setzen - und da zähle ich mich jetzt nicht mehr dazu", so der 32-Jährige. 96-Manager Horst Heldt sieht das mit dem Alter übrigens ganz anders: "Da hat er ein bisschen übertrieben. Er würde jedem Verein in Deutschland noch gut zu Gesicht stehen", sagte Heldt, der dem "Langen" im Interview mit NDR Sport größten Respekt zollte: "Er hat eine Bilderbuchkarriere gemacht, er ist eine Vorzeigeperson für den deutschen Fußball."

Karriere nach der Karriere in London?

Diese Vorzeigeperson möchte jetzt in London noch eine gute, womöglich letzte Saison spielen: "Dann gucke ich, wie gesund ich bin und entscheide mich dann", so der zweifache Familienvater, der nach seiner aktiven Laufbahn "ganz sicher im Fußballgeschäft" bleiben möchte: "Es kann sich schnell ergeben. Arsenal möchte mich halten, da gibt es bereits Gespräche: Es wird im operativen Geschäft sein, ich werde auf der anderen Seite stehen." Und wer weiß: Vielleicht verschlägt es den Weltmeister beruflich irgendwann auch mal wieder in die Heimat. Die Chancen stehen gut: "Hannover wird immer in meinem Radius sein, das kann ich mir gut vorstellen."

