Meppen siegt mit Glück und Geschick in Wiesbaden von Thomas Luerweg, NDR.de

Fußball-Drittligist SV Meppen hat überraschend den zweiten Auswärtssieg der Saison eingefahren: Das Team von Trainer Christian Neidhart bezwang am Sonnabend nach einem leidenschaftlichen Auftritt den Aufstiegsaspiranten SV Wehen Wiesbaden mit 1:0 (1:0). Der Erfolg war unter dem Strich glücklich, denn die Hessen brannten in der zweiten Halbzeit ein Offensivfeuerwerk mit einer Reihe guter Gelegenheiten ab, brachten den Ball aber nicht im Meppener Tor unter. Das lag unter anderem an einer starken Leistung von Torhüter Erik Domaschke, der die SVW-Stürmer verzweifeln ließ. Das Tor des Tages erzielte SVM-Stürmer Benjamin Girth kurz vor der Pause. Neidhart freute sich bei Telekom Sport über den Sieg: "Es zeichnet uns aus, dass wir sehr kampfstark sind. Wir freuen uns über jeden Punkt, den wir mitnehmen können".

Girth trifft zur Führung

12.Spieltag, 14.10.2017 14:00 Uhr

SV Wehen W.

SV Wehen W. 0:1



SV Meppen Tore: 0:1 Girth (42.)

SV Wehen W.: Kolke - Kuhn, Mockenhaupt, Dams (72. Blacha), Nothnagel (53. Diawusie) - Mintzel, Mrowca - Andrist, Reddemann - P. Breitkreuz (53. Mvibudulu), Schäffler

SV Meppen: Domaschke - Ballmert, Gebers, Vidovic, Senninger - Posipal, Leugers - Kleinsorge (77. Hyseni), Wagner (81. Kremer), Granatowski - Girth (90.+1 Demaj)

Zuschauer: 2000



Neidhart nahm in seiner Startelf gegenüber dem 2:0-Erfolg gegen Karlsruhe nur einen Wechsel vor: Markus Ballmert rückte anstelle von Janik Jesgarzewski rechts in die Viererabwehrkette. Der Aufsteiger präsentierte sich von Beginn an forsch bei der Spitzenmannschaft aus Hessen. Immer wieder suchten sie den Weg nach vorn, aber außer einigen Eckbällen sprang zunächst nichts dabei heraus. Für den ersten Aufreger sorgte Damaschke nach 28 Minuten, als er bei einem Gestocher in seinem Fünfmeterraum kurz die Orientierung verlor. Nach mehrmaligem Nachfassen hatte er den Ball aber unter Kontrolle. Die Emsländer, bei denen die Mittelfeldspieler Marius Kleinsorge und Nico Granatowski die auffälligsten Akteure waren, zeigten dem Tabellenvierten, was Effizienz vor dem gegnerischen Tor bedeutet: Ballmert setzte sich am rechten Flügel durch, seine Flanke verlängerte Granatowski per Kopf und am langen Pfosten schob Girth ein - 1:0 (40.), bereits der siebte Saisontreffer für den Stürmer.

Spektakel im zweiten Durchgang

Kurz vor der Pause hatte Granatowski noch eine weitere Chance (45.), dennoch war die Führung zur Pause trotz der engagierten Leistung etwas glücklich. Die favorisierten Hausherren waren allerdings wenig überzeugend. Nach dem Wechsel korrigierten die Hessen diesen Eindruck und erhöhten spürbar den Druck. Die Hintermannschaft der Emsländer stürzte von einer Verlegenheit in die nächste. Vor allem der eingewechselte Stürmer Agyemang Diawusie sorgte für viel Unruhe, ebenso wie sein Partner, der Ex-Kieler Manuel Schäffler. Domaschke rückte immer mehr in den Mittelpunkt: Er parierte reihenweise Schüsse und Kopfbälle (59., 70.,71.), Diawusie vergab aus fünf Metern, weil er Jovan Vidovic auf der Linie anschoss (73.). Eigentlich war der Ausgleich nur eine Frage der Zeit, doch Meppen hatte plötzlich eine Riesenkonterchance: Kleindienst tanzte Wehen-Torhüter Markus Kolke aus, legte quer, doch Martin Wagner vergab (74.).

Meppen bringt Vorsprung über die Zeit

Danach rannte Wehen Wiesbaden weiter an, doch Meppen verteidigte den knappen Vorsprung mit Glück, Geschick und leidenschaftlichem Kampf. In der Nachspielzeit nagelte der eingewechselte Max Kremer den Ball an die Wehener Latte (90.+3), doch es blieb beim 1:0. So konnten die Emsländer die Heimreise mit drei Punkten antreten und verpassten Wehen Wiesbaden einen Dämpfer im Aufstiegskampf.

