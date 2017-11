Stand: 07.11.2017 11:00 Uhr

Medien: Werder an Bern-Coach Hütter interessiert

Beim Bundesliga-Vorletzten Werder Bremen ist in der Trainerfrage noch keine Entscheidung in Sicht. Die Tendenz der Hanseaten scheint nun aber zu einer externen Lösung zu gehen, die da Adi Hütter heißen könnte.

Bei Werder Bremen hält die Suche nach einem Nachfolger des in der vergangenen Woche beurlaubten Coaches Alexander Nouri weiter an. Am Dienstagmorgen zeichnete erneut Florian Kohfeldt für das Training des Tabellen-17. der Fußball-Bundesliga verantwortlich. Die Chancen des etatmäßigen U23-Übungsleiters auf eine dauerhafte Beförderung sind aktuell allerdings schwer zu beziffern. "Er ist aktuell unser Trainer. Deswegen müssen wir natürlich einen besseren finden. Das wird sich dann eben zeigen - oder ob wir dann mit Florian den Weg auch weitergehen", erklärte Sportchef Frank Baumann nach dem 1:2 der Hanseaten am Freitagabend in Frankfurt.

Seitdem gibt es keine neuen Wasserstandsmeldungen von der Weser. Dafür aber jede Menge Spekulationen, die ein angeblicher Besuch des 42-Jährigen am vergangenen Wochenende in der Schweiz ausgelöst haben. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll sich Baumann am Sonntag die Partie zwischen dem FC Basel und Überraschungs-Tabellenführer Young Boys Bern (1:1) angeschaut haben. Er sei unter anderem wegen YB-Coach Adolf "Adi" Hütter zu Besuch im Nachbarland gewesen, heißt es. Baumann schweigt zu den Gerüchten.

YB-Coach möchte in die Bundesliga wechseln

Der 47-jährige Hütter war zuletzt auch als heißer Kandidat auf den Posten des Nationaltrainers seines Heimatlandes Österreich gehandelt worden. Den Zuschlag für die Nachfolge von Marcel Koller erhielt aber letztlich der deutsche Franco Foda. Dass Berns Erfolgscoach gerne einmal in der Bundesliga tätig sein würde, hat er nie verhehlt. "Einmal als Trainer in Deutschland arbeiten, wäre schon ein Wunsch von mir", erklärte er einst den "Salzburger Nachrichten". Erhält Hütter von Werder nun die Chance dazu? Für höhere Aufgaben empfohlen hat sich der ehemalige Übungsleiter von RB Salzburg durch sein erfolgreiches Wirken bei den Young Boys allemal. Sein Kontrakt beim Schweizer Super-League-Primus endet im kommenden Sommer. Über eine Verlängerung des Vertrags sei er mit dem Club "in Gesprächen", erklärte der 47-Jährige jüngst der "Kleinen Zeitung": "Ich denke derzeit aber nicht voraus. Grundsätzlich möchte ich schon wissen, wie weit es als Trainer gehen kann."

Auch Weiler ein Thema an der Weser?

Vielleicht ja jetzt ganz schnell in den Bundesliga? Nach Bremen? "Wir haben von Werder nichts gehört", teilte die Presseabteilung von YB auf Nachfrage der Schweizer Boulevard-Zeitung "Blick" mit. War Baumann also gar nicht wegen Hütter, sondern eines anderen Coaches in der Alpenrepublik? Möglich. Nach Informationen der "Syker Kreiszeitung" soll der Sportchef nicht nur in Basel, sondern auch in der Nähe von Zürich einen Zwischenstopp gemacht haben, wo Rene Weiler lebt. Der frühere Trainer des 1. FC Nürnberg wurde beim belgischen Meister RSC Anderlecht Mitte September beurlaubt und wäre wohl komplikationsloser zu verpflichten als Hütter, dem Bern erst eine Freigabe erteilen müsste. Zudem würde für Letzteren wohl eine saftige Ablösesumme fällig.

Suche nach der Ideallösung kompliziert

Möglicherweise scheut Baumann aber auch das Risiko, einen Bundesliga-unerfahrenen Coach zu verpflichten und setzt auf einen in der Beletage bereits mehrfach bewährten "Krisen-Helfer" wie Bruno Labbadia. Der Name des Ex-Werder-Profis hält sich ebenfalls noch hartnäckig rund ums Weserstadion. Allerdings soll der vormalige Trainer des Nordrivalen Hamburger SV mit dem Gedanken fremdeln, wieder als "Feuerwehrmann" irgendwo einzusteigen. Keine Frage: Bremens Suche nach einer Ideallösung ist kompliziert. So kompliziert wie die sportliche Lage der Norddeutschen.

