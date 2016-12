Stand: 26.12.2016 15:44 Uhr

Medien: Lasogga vor Wechsel zu Schalke

Viel Eigenwerbung hat Pierre-Michel Lasogga im bisherigen Saisonverlauf nicht betreiben können. Lediglich fünf Startelf-Einsätze schlagen für den Stürmer des Hamburger SV in der Fußball-Bundesliga zu Buche. Ein Tor durfte der 25-Jährige nur im DFB-Pokal bejubeln. Beim 4:0-Erfolg im Zweitrundenspiel beim Halleschen FC traf er zum 3:0. Trotz dieser dürftigen Bilanz steht Lasogga nun offenbar vor einem Karrieresprung. Nach "Bild"-Informationen wird er die abstiegsbedrohten Hanseaten in der Winterpause in Richtung Europa-League-Teilnehmer FC Schalke 04 verlassen.

Angeblich Leihgeschäft geplant

Der Angreifer soll demnach zunächst bis zum Saisonende an die Gelsenkirchener ausgeliehen werden. Sein Vertrag beim HSV ist bis 2019 datiert. Der 25-Jährige soll zu den Topverdienern beim finanziell angeschlagenen Bundesliga-Gründungsmitglied zählen. Das gut dotierte Arbeitspapier hatte der gebürtige Gladbecker im Sommer 2014 unterzeichnet, nachdem er die Hamburger mit seinem Treffer im Relegationsrückspiel in Fürth (1:1) vor dem erstmaligen Abstieg gerettet hatte. Zuvor war Lasogga von Hertha BSC an die Norddeutschen ausgeliehen gewesen. Die Berliner erhielten für den Verkauf des Stürmers eine Ablösesumme von rund acht Millionen Euro.

Bei Gisdol nur noch dritte Wahl

Für Lasogga wäre ein Wechsel zu den "Knappen" die Rückkehr an eine seiner alten Wirkungsstätten. Er hatte von 1999 bis 2006 bereits in Schalkes Jugend gespielt. Hernach folgten die Stationen Rot-Weiss Essen, Wattenscheid 09, VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen, Hertha BSC und HSV. Bei den Hanseaten war der frühere U21-Nationalspieler zuletzt nur noch Ersatz. Coach Markus Gisdol setzte im Sturmzentrum auf Michael Gregoritsch oder Bobby Wood. Bereits vor Weihnachten waren Wechselgerüchte um Lasogga aufgekommen. Englische Medien spekulierten über ein Interesse des FC Southampton an dem bulligen Torjäger. Nun deutet einiges darauf hin, dass nicht die Insel, sondern der "Pott" seine neue sportliche Heimat wird.

