Stand: 30.03.2017 09:20 Uhr

Mavraj: Teamplayer und HSV-Leader

Drei Bundesligaspiele hat der Hamburger SV ohne Mergim Mavraj absolviert. Obwohl die Hanseaten dabei ohne Niederlage blieben, sind sie froh, dass der Albaner am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen seinen Ex-Club 1. FC Köln wieder fit ist. Der 30-Jährige, der im Winter vom Rhein an die Elbe wechselte, hat die in ihn gesetzten Erwartungen mehr als erfüllt und ist zum unumstrittenen Abwehrchef aufgestiegen. Vor seinem Sehnenanriss im linken Kniegelenk hatte Mavraj keine der möglichen 540 Einsatzminuten für den HSV verpasst. Und auch für die Kölner stand Mavraj in allen 16 Ligapartien dieser Saison über die volle Spielzeit auf dem Platz.

So könnte der Hamburger SV spielen





















Duell mit Ex-Club "fast schon wieder normal"

Dem Duell mit seinen alten Teamkollegen sieht Mavraj gelassen entgegen, weil es bereits Anfang Februar die Premiere im Pokal (2:0) gegeben hatte. "Das erste Spiel gegen Köln ist erledigt. Das ist jetzt fast schon wieder ein normales Bundesligaspiel", sagte Mavraj der "Hamburger Morgenpost". Und doch - so ganz normal ist es wieder nicht, wie der Albaner auf der HSV-Webseite verriet: "Das ist ein zweischneidiges Schwert: Ich habe Lust darauf, gegen die alten Kollegen anzutreten, aber muss mich auch in einer entsprechenden Verfassung befinden. Es reicht ja nicht, einfach nur auf dem Platz zu stehen, sondern ich muss auf dem höchsten Niveau meine Leistung bringen und will gut spielen. Schließlich erwartet uns ein sehr wichtiges Spiel."

Gegenentwurf zu Vorgänger Spahic

Weitere Informationen mit Audio Gisdol-Kritik bleibt für Djourou ohne Folgen Der HSV verzichtet auf Sanktionen gegen Verteidiger Johan Djourou, der Coach Markus Gisdol öffentlich kritisiert hatte. Die Sache sei "erledigt", teilte Sportchef Jens Todt am Montagabend mit. mehr

Solche Aussagen sind es, die den Charakter Mavrajs offen legen. Er nimmt sich selbst nicht so wichtig, übernimmt aber Verantwortung. Er denkt nicht nur an sich und seine Leistung, sondern ordnet sich unter. "Das oberste Kriterium ist immer, der Mannschaft zu helfen. Natürlich will man immer spielen und ist bereit über den gewissen Schmerzpunkt zu gehen, aber man will der Mannschaft nicht schaden", erklärte der Albaner. Egoistische Äußerungen und Trainer-Kritik via Zeitungs-Interview, wie sie jüngst HSV-Mitspieler Johan Djourou tätigte, passen nicht zum Teamplayer Mavraj. Der Nationalspieler ist als Führungsfigur quasi der Gegenentwurf zu seinem Vorgänger Emir Spahic. Vor dem Bosnier mit dem aufbrausenden Charakter hatten Mitspieler beinahe Angst, Mavraj hingegen führt zurückhaltend und eloquent. Die Personalie Spahic/Mavraj ist einer der entscheidenden Bausteine für die erfolgreiche Arbeit von HSV-Coach Markus Gisdol, weil die Mannschaft wieder als Einheit funktioniert.

"Der HSV ist eine große Herausforderung"

Eine funktionierende Mannschaft war (und ist) auch Mavrajs Ex-Club Köln. Umso mehr verwunderte es, dass der Verteidiger vom Europacup-Anwärter zum Abstiegskandidaten wechselte. Natürlich spielte der finanzielle Anreiz eine Rolle - Mavraj ist aber auch einer, der über den Tellerrand blickt: "Sicherlich ist Abstiegskampf härter, als sich jeden Tag zu sonnen, aber der HSV ist eine große Herausforderung. Der HSV ist einfach ein krasser Verein", äußerte sich der 30-Jährige ähnlich euphorisch beeindruckt von der Historie der Hanseaten wie sein Coach Gisdol ("Der HSV ist ein Brett"). Gleichzeitig schob Mavraj hinterher: "Die Größe eines Clubs bedeutet aber eben immer auch Druck. Es ist eine Typenfrage, ob man dem gewachsen ist."

Nächste Aufgabe: Modeste stoppen

Mavraj scheint jedenfalls ein Typ zu sein, der solche Herausforderungen liebt. Und deshalb freut er sich auf das Duell mit Kölns Torjäger Anthony Modeste (22 Treffer): "Ich glaube, in der Rückrunde ist es noch keiner Defensive gelungen, ihn auszuschalten. Hier im Volksparkstadion hat er noch kein Tor gemacht und wir wollen das natürlich bestätigen. Nichtsdestotrotz ist er ein Weltklasse-Stürmer und es ist nicht möglich, ihn als Einzelspieler zu stoppen oder gar auszuschalten. Dafür braucht man die gesamte Mannschaft und eine exzellente Defensivleistung." Da war er herauszuhören, der Teamplayer und Leader.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Bundesligashow | 01.04.2017 | 15:00 Uhr