Lienen: Mit Mentalität die "Löwen" bezwingen

Läuft! So kurz und knapp ließe sich der Zustand beschreiben, in dem sich Fußball-Zweitligist FC St. Pauli derzeit befindet. Aus den vergangenen vier Spielen holten die Hamburger zehn Punkte. Und durch das fulminante 5:0 im Heimspiel gegen den Karlsruher SC am vergangenen Montagabend verließen sie erstmals seit dem siebten Spieltag die Abstiegsplätze. Arminia Bielefeld, den KSC und den FC Erzgebirge Aue hat die Mannschaft von Trainer Ewald Lienen im Tabellenkeller schon überholt. Nun bietet sich den Kiezkickern die vortreffliche Gelegenheit, sich an den TSV 1860 München "heranzusaugen" - durch einen Sieg am Sonnabend (13 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) bei eben jenen "Löwen", die mit ihren 25 Punkten vier Zähler Vorsprung auf die Norddeutschen besitzen.

Lienen: "Fans ein dicker Pluspunkt" 02.03.2017 19:30 Uhr Ewald Lienen nennt die St.-Pauli-Fans einen "dicken Pluspunkt im Kampf um den Klassenerhalt" und ist begeistert, was die Anhänger auf sich nehmen, um am Sonnabend in München dabei zu sein.







Lienen: "Bis an die Schmerzgrenze gehen"

Als "ein Ergebnis von monatelanger Arbeit" bezeichnete Lienen in der Pressekonferenz am Donnerstag den Ausgang des Heimspiels gegen den KSC. "Jeder weiß, wie es zu dem Sieg gekommen ist - wir haben intensiv gearbeitet." Im nächsten Atemzug betätigte sich der 63-Jährige allerdings auch schon als Mahner. "Es ist fahrlässig zu denken, mit ein bisschen weniger Einsatz gewinnen wir auch gegen den TSV 1860 München. Wir brauchen die Mentalität und Bereitschaft, an die Schmerzgrenze zu gehen - nur dann haben wir eine Chance gegen die 'Löwen'."

Großes Kompliment an die eigenen Fans

Unterstützt wird der FC St. Pauli in München von annähernd 8.000 Anhängern. Lienen: "Die Fans sind ein wichtiger Pluspunkt im Kampf um den Klassenerhalt. Sie verschaffen uns in jedem Stadion ein Heimspiel. Am liebsten würde ich zu jedem einzelnen Fan hingehen und ihm die Hand drücken - nicht, um mich feiern zu lassen, sondern um mich zu bedanken, dass sie uns derart unterstützen." Personell sieht die Lage bei den Kiezkickern recht gut aus: Die zuletzt angeschlagenen Mats Möller Daehli, der gegen Karlsruhe eine starke Leistung geboten hatte, sowie Lasse Sobiech und Joel Keller stiegen am Donnerstag allesamt wieder ins Mannschaftstraining ein.

