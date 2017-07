Stand: 31.07.2017 06:47 Uhr

Lieberknecht spürt große Vorfreude im Team

Kandidaten auf den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gibt es einige. Die Absteiger FC Ingolstadt 04 und der SV Darmstadt 98 werden oft genannt, oder der 1. FC Union Berlin und der FC St. Pauli, der in der vergangenen Saison eine solch starke Rückrunde gespielt hat und am Freitag zum Zweitliga-Saisonaufakt beim VfL Bochum mit 1:0 gewann. Die Top-Position in vielen Umfragen nimmt Eintracht Braunschweig ein, schließlich hat die Mannschaft in der zurückliegenden Serie als Dritter in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg nur knapp den Sprung nach oben verpasst. Darüber hinaus ist das Erfolgsteam von Trainer Torsten Lieberknecht weitestgehend zusammengeblieben. Der Respekt der Konkurrenz ist den Norddeutschen in jedem Fall gewiss. Vor dem heutigen ersten Saisonspiel des BTSV bei Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) wies der Coach der Rheinländer, Friedhelm Funkel, im "kicker" mal eben dem ersten Gegner die Rolle des größten Aufstiegsfavoriten zu.

Erwartungsdruck gestiegen

Lieberknecht weiß nur zu gut, dass der Erwartungsdruck im Vergleich zur vergangenen Saison enorm gestiegen ist. "Ja, wir haben diese Wahrnehmung. Im vergangenen Jahr waren es zwei Übermannschaften", sagte der 43-Jährige, der damit auf die Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart und Hannover 96 anspielte. "Nun sind es mehrere Teams, die um die oberen Plätze mitspielen wollen - auf ihre Art." Lieberknecht legte den Fokus lieber schnell auf die erste Aufgabe der Saison. Er spüre in der Mannschaft eine große Vorfreude auf den Beginn. "Dazu kommt aber auch das Wissen, dass es nicht nur eine schöne, sondern ebenfalls eine schwere Aufgabe ist, bei Fortuna Düsseldorf zu starten", sagte er. Gegen deren rheinischen Rivalen 1. FC Köln gelang dem BTSV im abschließenden Testspiel immerhin ein 2:2.

Einsatz von Biada fraglich

Die erste Pflichtspielpartie nach der Sommerpause sei für jeden Verein etwas Besonderes. "Ob Bundesliga, Zweite Liga, Dritte Liga bis hin zur Kreisliga - jeder muss in die Saison hineinfinden", sagte Lieberknecht. Auf einige Profis wird er dabei verzichten müssen. Mittelfeldspieler Patrick Schönfeld fällt aufgrund einer Virusinfektion aus, zudem fehlen der gesperrte Rechtsverteidiger Maximilian Sauer sowie Innenverteidiger Saulo Decarli, der von Lieberknecht aus disziplinarischen Gründen für zwei Wochen zur zweiten Mannschaft abgeschoben wurde. Bei Offensivspieler Julius Biada gibt es nach dem grippalen Infekt die Chance auf einen Einsatz. Lieberknecht: "Er ist zuletzt wieder ins Training eingestiegen. Jetzt müssen wir abwarten, wie fit er körperlich ist."

So könnte Eintracht Braunschweig spielen





















