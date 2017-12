Stand: 21.12.2017 16:38 Uhr

Landgericht macht SV Wilhelmshaven keinen Mut

Die Hoffnungen des SV Wilhelmshaven auf eine Rückkehr in die Vierte Liga haben einen herben Dämpfer erhalten: Am Donnerstag ließ das Landgericht Bremen die Klage des Fußball-Clubs auf Wiedereingliederung in die Regionalliga Nord zwar zu, ein Sprecher äußerte aber bereits erhebliche Zweifel an der Durchsetzbarkeit. Der SVW und der Norddeutsche Fußballverband (NFV) wollen nun bis Ende Januar darüber beraten, ob es doch noch eine gütliche Einigung geben könnte. "Wenn es immer noch möglich ist, diesen Rechtsstreit ohne weitere Instanzen zu beenden, werden wir unser Möglichstes dazu beitragen", sagte NFV-Präsident Eugen Gehlenborg. Das Landgericht hat angekündigt, am 8. März mitzuteilen, wie es in der Sache weitergeht. Auch eine Urteilsverkündung wäre bereits möglich.

Rechtsstreit hat Spuren hinterlassen

Der SV Wilhelmshaven will nach dem Sieg vor dem Bundesgerichtshof, das den Zwangsabstieg schon im September 2016 für rechtswidrig erklärt hatte, dorthin zurück, wo er einmal war. "Wir versprechen uns davon, dass wir endlich das bekommen, worum wir seit zehn Jahren kämpfen. Dass die Sache endlich vom Tisch ist, der Verein in die Regionalliga zurückkommt und entschädigt wird", sagte Harald Naraschewski, der Anwalt des Clubs, am Donnerstag. Der SVW ist mittlerweile in die Siebte Liga abgestürzt, kämpft als 13. von 16 Teams gegen den Abstieg. Der jahrelange Rechtsstreit hat Spuren hinterlassen.

Auch sportlich abgestiegen

Das Wilhelmshavener Ungemach hatte 2007 mit der Verpflichtung von Sergio Sagarzazu (ingesamt zwölf Einsätze) seinen Lauf genommen. Der Weltverband FIFA ordnete an, der SVW müsse an zwei Jugendvereine des Argentiniers eine Ausbildungsentschädigung in Höhe von 157.500 Euro zahlen. Die Norddeutschen weigerten sich und begannen stattdessen einen Rechtsstreit mit den Verbänden. 2012 ordente die FIFA den Zwangsabstieg an, der NFV verkündete im Februar 2014, dass der Club am Ende der Saison absteigen muss.

Das Problem: Die Mannschaft ist in der Saison 2013/14 auch sportlich abgestiegen - mit einem Punkt Rückstand. War die Mannschaft zu schlecht oder waren die Spieler demotiviert, weil sie schon frühzeitig wussten, dass sie am Ende ohnehin absteigen werden? Das ist die alles entscheidende Frage. "Sie haben auf jeden Fall das Spiel nicht verweigert", so Gehlenborg.

Beweis ist unmöglich zu erbringen

Der Verein muss nun beweisen, dass er ohne den bevorstehenden Zwangsabstieg mehr Punkte geholt hätte und somit in der Liga geblieben wäre. Ein Beweis, der unmöglich zu erbringen ist. Auch wenn die erneute Klage nun zugelassen wurde, brachte das Landgericht Bremen zum Ausdruck, dass der Verein keinen Anspruch auf eine Rückkehr in die Regionalliga habe. Der Verband sieht sich deshalb in seiner Auffassung "in wesentlichen Punkten" bestätigt. Die Lösung könnte ein finanzieller Schadensersatz sein, möglicherweise im Rahmen eines Vergleichs. Auch der könnte für die Niedersachsen ein Weg sein, sportlich wieder auf die Beine zu kommen.

DFB: Keine Regionalliga-Rückkehr für Wilhelmshaven NDR//Aktuell - 16.12.2016 15:45 Uhr Autor/in: Andreas Becker Der SV Wilhelmshaven prozessiert seit Jahren gegen alle Fußball-Instanzen - und bekam 2016 vor dem BGH Recht. Doch der DFB lehnte eine Wiedereingliederung in die Regionalliga weiter ab.







Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 21.12.2017 | 14:25 Uhr