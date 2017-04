Stand: 12.04.2017 12:05 Uhr

Kritik an DFL wegen Derby-Ansetzungen

Vor dem kommenden Fußball-Spieltag häuft sich die Kritik an den Ansetzungen der Partien durch die zuständigen Verbände. Das Niedersachsenderby Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig und das Traditionsduell Hansa Rostock gegen den 1. FC Magdeburg am Karsonnabend, dazu am nächsten Tag das Nordderby in der Bundesliga zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV: allesamt sogenannte Risikospiele, die ein hohes Polizeiaufgebot erfordern. Zahlreiche Beamte sind an beiden Tagen im Einsatz, für sie ist das Osterfest schon jetzt gelaufen. "Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten am Rande der Belastbarkeit und fehlen vor allem an anderen Orten, wo sie eigentlich dringend gebraucht werden", hieß es in einer Mitteilung der Deutschen Polizeigewerkschaft Niedersachsen.

Nach dem Anschlag auf den BVB in Dortmund reagiert auch die Polizei in Hannover. Das Sicherheitskonzept für das Niedersachsenderby wird noch einmal angepasst.







Weil: "DFL hat sich über Bedenken hinweggesetzt"

Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kritisierte die für die Ansetzungen in den Bundesligen verantwortliche Deutsche Fußball Liga (DFL). Der Karsonnabend sei aus polizeilicher Sicht alles andere als ideal für die Begleitung eines solchen Risikospiels wie Hannover gegen Braunschweig. "Die DFL hat sich leider über sehr ernsthafte Bedenken der niedersächsischen Sicherheitsbehörden hinweggesetzt", sagte der SPD-Politiker. An die Adresse der Liga-Organisatoren betonte er: "Mit ihrer Entscheidung hat die DFL auch eine gewisse Verantwortung übernommen, das sage ich sehr deutlich."

Die Sicherheitsbehörden hatten die DFL im Vorfeld um eine Terminverlegung gebeten. So hätten gewaltbereite Anhänger über Ostern mehr Zeit als sonst, konspirative Pläne zu schmieden, zudem ist die Polizei am Spieltag auch bei anderen Veranstaltungen wie Ostermärschen gefordert. Doch der Termin blieb. Rund um das Duell der beiden Traditionsclubs hat es in den vergangenen Jahren immer wieder heftige Ausschreitungen gegeben. Beim Hinspiel von Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96 (2:2) im November 2016 hatten rund 2.600 Landes- und Bundespolizisten das Geschehen vor und im Stadion abgesichert. Mehr als doppelt so viele wie gewöhnlich. Die Polizeikosten beliefen sich seinerzeit auf rund 1,2 Millionen Euro.

"Sicherheitsbehörden können mehr Rücksichtnahme erwarten"

Weil sieht die Liga-Planer mehr in der Pflicht als die Vereine und forderte von der DFL nach dem Spiel eine Manöverkritik: "Die Sicherheitsbehörden können mehr Rücksichtnahme erwarten, als zumindest in diesem Fall seitens der DFL zum Ausdruck gekommen ist. Darüber sollte man meines Erachtens im Anschluss an diesen Spieltag in Ruhe noch einmal sprechen." Der Ministerpräsident setzt allerdings großes Vertrauen in die Sicherheitsbehörden: "Ich bin sicher, dass die niedersächsische Polizei mit aller gebotenen Sorgfalt diesen Einsatz vorbereitet hat."

Die Ereignisse vor dem Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund gegen AS Monaco am Dienstagabend, als auf den Mannschaftsbus des BVB ein Bombenanschlag verübt wurde, bereiten Weil jedoch Sorge: "Von den Ereignissen in Dortmund bin ich tief betroffen. Man kann nur hoffen, dass diese Gewalttat auch dem Allerletzten klar gemacht hat, dass Gewalt im Sport nichts zu suchen hat, weder im Stadion noch davor."

"Darf sich keinesfalls wiederholen"

Unabhängig von den Ereignissen in Dortmund, die zu einer zusätzlichen Verschärfung der Lage führen, fordert Alexander Zimbehl, niedersächsischer Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft: "Dieses Spiel (Hannover - Braunschweig, d.Red.) an einem Osterwochenende zu terminieren und nur einen Tag später das zweite Problemspiel des Nordens zwischen Werder Bremen und dem HSV anzusetzen, ist erheblichst zu kritisieren und darf sich keinesfalls wiederholen."

Die Austragung von brisanten Fußballspielen an Feiertagen steht immer wieder in der Kritik. Im vergangenen Jahr verzichtete die DFL auf die Ansetzung von Bundesligaspielen am 1. Mai, weil Polizeikräfte für die Sicherung von Demonstrationen benötigt wurden. Über Ostern werden am Karfreitag keine Partien angesetzt, auch über Weihnachten ist generell frei, weil in Deutschland dann die Winterpause beginnt. Ansonsten verzichtet die DFL jedoch nicht auf die Austragung von Fußballspielen an Feiertagen.

