Kommentar: Trennung von Nouri ist alternativlos

Alexander Nouri ist als Trainer von Bundesligist Werder Bremen gescheitert. Nach einer desaströsen Leistung beim 0:3 gegen Augsburg ist die Trennung alternativlos, meint Andreas Bellinger in seinem Kommentar.

Mag sein, dass es schlechter Stil von Hoffenheims Sportdirektor Alexander Rosen war, als er Werder Bremen nach dem glücklichen Pokalsieg (1:0) fürchterliches "Gebolze" vorwarf und den Hanseaten den baldigen Abstieg prophezeite. Doch er hatte Recht, sprach nur aus, wovor die grün-weißen Verantwortlichen viel zu lange die Augen verschlossen haben. Der sportliche Offenbarungseid im Heimspiel gegen den FC Augsburg (0:3) am Sonntag bestätigte Rosens Worte. Nach inzwischen zehn sieglosen Bundesliga-Spielen haben sogar die treuen Fans die grün-weiße Wonderwall niedergerissen. Sie forderten während des Spiels unüberhörbar "Nouri raus".

Sarkasmus der Fans

"Wir haben alles vermissen lassen, was man in der Bundesliga braucht", resümierte Sportchef Frank Baumann an seinem 42. Geburtstag. Den Mut aber, das Unvermeidliche zu tun und sich von Nouri zu trennen, hatte er nach dem Spiel (noch) nicht. "Aus der Emotion heraus sollte man eine solch wichtige Entscheidung nicht treffen. Aber die Leistung war erschreckend." Eine Jobgarantie gab er Nouri nicht mehr. Baumann wie auch Aufsichtsratschef Marco Bode werden auch die hämischen Reaktionen der Anhänger zu denken geben. Neben den Negativ-Rekorden (Sieglosserie, Torflaute) sind sarkastische Gesänge wie "Deutscher Meister wird nur der SVW" oder "Oh, wie ist das schön ..." ein Novum im Weserstadion. "Wenn man nicht läuft und kämpft, darf man sich nicht wundern, wenn gepfiffen wird", sagte Baumann, aber auch, dass "Alex die Mannschaft gut eingestellt hat". Man könnte auch sagen, dass der Trainer die Akteure nicht mehr erreicht, wie es so schön heißt.

Ideenlos und stereotyp

Es dürfte jedem klar sein, dass der Trainer kaum mehr zu halten ist. Nouri hat es nicht verstanden, das Gleichgewicht zu schaffen zwischen Defensive stärken und die Offensive dabei nicht außer Acht zu lassen. Der Mut der vergangenen Saison hat ihn offenbar verlassen, auf unvorhergesehene Situationen im Spiel reagiert er ideenlos und stereotyp. Allein auf ein Erfolgserlebnis zu warten, mit dem das Selbstvertrauen zurückkehrt, ist eines Bundesligatrainers nicht würdig. Womöglich spiegelt dies die Problematik eines U23-Trainers wider, der ins kalte Bundesliga-Wasser geworfen wird. Auch Nouris Vorgänger Viktor Skripnik litt darunter.

Probleme unterschätzt

Die Schuld an der Misere allein auf Nouris Schultern abzuladen, wäre unfair. Alle im Verein hätten die (glückliche) Siegesserie der vergangenen Saison realistisch einordnen können. Daraus abzuleiten, dass Werder in der neuen Spielzeit da weitermachen könne, war vermessen. Dass in Clemens Fritz und Claudio Pizarro die Leitwölfe Abschied genommen haben, wurde unterschätzt. So wie die fehlenden Alternativen im Sturm, die sich angesichts der Verletzung von Max Kruse und der Formschwäche von Fin Bartels zur Riesen-Baustelle entwickelten. Hinzu kam, dass auch Zlatko Junuzovic monatelang ausfiel.

Suche nach dem Nachfolger

Zudem verlegte sich Nouri fast ausschließlich darauf, die Schießbude der Liga dicht zu bekommen. Die an attraktiven und offensiven Fußball gewöhnten Anhänger verprellte er damit zusehends. Außerdem verfehlte er das Ziel, junge Spieler einzubauen. Sturmtalent Johannes Eggestein, an dem vor der Saison die Topclubs Europas baggerten, gab er außer Kurzeinsätzen nie eine reelle Chance, am Wochenende spielte er in der U23. Wie zu Beginn der vergangenen Saison steht Werder wieder vor einem Scherbenhaufen. "Wer in Frankfurt auf der Bank sitzt, will ich heute nicht entscheiden", sagte Baumann. Vielleicht denkt er ja an den FC Bayern, der seinem komplett verunsicherten Team "Rentner-Coach" Jupp Heynckes verordnete. Werder-Legende Thomas Schaaf ist frei - und als Trainer-Koordinator ohnehin schon so gut wie engagiert.

