Stand: 30.11.2017 16:21 Uhr

Köln gibt auf - Heldt bleibt 96-Manager

Der 1. FC Köln hat den Kampf um Sportchef Horst Heldt aufgegeben. Wie der Verein am Donnerstag bekannt gab, sei der Manager von Hannover 96 "für die zur Rückrunde zu besetzende Position des Geschäftsführers beim FC keine Option mehr". Der gebürtige Rheinländer Heldt hatte trotz eines laufenden Vertrages bei den Niedersachsen einen Wechsel nach Köln zumindest erwogen, 96-Präsident Martin Kind aber sein Veto eingelegt.

"Voraussetzung für weitergehende Gespräche war immer, dass Heldt eine angemessene Möglichkeit findet, sein bis 2020 laufendes Vertragsverhältnis bei Hannover 96 zu beenden", sagte Kölns Präsident Werner Spinner. Das sei jedoch nicht gelungen. Aus Respekt vor Hannover 96 habe man daher "zu diesem frühen Zeitpunkt entschieden, die Gespräche nicht weiter zu verfolgen, um die gegenseitigen Verhältnisse nicht zu beschädigen".

"Köln liegt mir am Herzen"

Videos 05:30 96-Boss Kind: Heldts Bleiben "alternativlos" 96-Clubboss Martin Kind machte am Sonntag im Interview mit dem NDR Sportclub klar, dass er Manager Horst Heldt nicht ziehen lässt. Video (05:30 min)

Kind hatte von Anfang an betont, dass er seinen Manager um keinen Preis ziehen lassen möchte. Heldt hatte dennoch auch am Donnerstag noch einmal durchblicken lassen, dass er den Wunsch nicht aufgeben will: "Für mich ist es ein Denkprozess. Köln liegt mir wie kein anderer Verein am Herzen. Ich habe aber auch Verantwortung für Hannover 96. Es bedarf noch eines weiteren Gesprächs", sagte der 47-Jährige den versammelten Medien.

Köln hatte Heldt als Nachfolger des am 23. Oktober zurückgetretenen Jörg Schmadtke verpflichten wollen. Der erst im März nach Hannover gewechselte Heldt hatte sich am Wochenende auch mit FC-Verantwortlichen getroffen und Kind am Dienstag über dieses Gespräch unterrichtet. Der Ex-Profi hatte seine Laufbahn bei den Kölnern begonnen, für die er 130 Bundesligaspiele absolvierte.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 30.11.2017 | 17:25 Uhr