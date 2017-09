Stand: 30.09.2017 17:42 Uhr

K.o. in der Nachspielzeit: 96 erstmals besiegt von Sebastian Ragoß, NDR.de

Denkbar unglücklich hat Hannover 96 am siebten Spieltag seine erste Saisonniederlage in der Fußball-Bundesliga kassiert. Der Aufsteiger verlor mit 1:2 (0:0) bei Borussia Mönchengladbach. Den Siegtreffer markierte Thorgan Hazard in der vierten Minute der Nachspielzeit per Elfmeter. Schiedsrichter Christian Dingert hatte die Entscheidung nach Studium der Fernsehbilder gefällt. Die Partie hatte mit zehn Minuten Verspätung begonnen, da der 96-Mannschaftsbus im Stau gestanden und erst eine Dreiviertelstunde vor dem geplanten Anpfiff im Stadion angekommen war. "Wir hätten hier überhaupt nicht verlieren müssen. Aber leider haben wir heute erfahren, wie bitter Bundesligafußball sein kann", sagte 96-Torwart Philipp Tschauner.

Kaum Chancen in der ersten Hälfte

Aus dem Konzept hatten sich die Gäste durch den verspäteten Anpfiff nicht bringen lassen. Sie standen defensiv kompakt und warteten auf Kontergelegenheiten. Da auch die Borussia unter Trainer Dieter Hecking nicht als sprudelnder Quell fußballerischer Inspiration bekannt ist und eine ähnliche Taktik verfolgte, bekamen die Zuschauer eine sehr zähe Partie mit wenig Tempo zu sehen. 96 war optisch leicht überlegen, ohne sich große Gelegenheiten herauszuspielen. Martin Harnik brachte den Ball zumindest zweimal Richtung Tor (2./30.). Die besten Chancen für Mönchengladbach hatte der ehemalige Hannoveraner Lars Stindl, der erst an Tschauner scheiterte (36.) und wenig später mit einem Fernschuss ganz knapp das Ziel verfehlte (38.).

Ginter und Harnik treffen nach Standards

Von den anderen, eigentlich hochveranlagten Offensivakteuren der Borussia war in der ersten Hälfte nichts zu sehen. Das änderte sich jedoch nach dem Seitenwechsel. Tempo und Spielwitz waren immer noch überschaubar, jedoch gewann Gladbach Stück für Stück die Oberhand. Hazard prüfte Tschauner mit einem Schuss aus spitzem Winkel (54.), das gleiche tat Matthias Ginter per Kopf (65.). Der Nationalspieler war dann auch der Schütze der Borussia-Führung, als er eine Freistoßflanke von Michael Cuisance mit etwas Glück verwandelte (67.). Doch Hannover schlug direkt zurück: Harnik schraubte sich nach einer Ecke hoch und markierte mit einem sehenswerten Kopfball den Ausgleich (71.).

Sané zu ungestüm gegen Grifo

Tschauner: "Hätten nicht verlieren müssen" NDR 2 - 30.09.2017 18:58 Uhr Autor/in: Thorsten Iffland Hannovers Torwart Philipp Tschauner zeigte sich nach der bitteren Niederlage in Mönchengladbch im Gespräch mit Thorsten Iffland enttäuscht.







In der Schlussphase wurde es dann dramatisch: In der 87. Minute schickte Ilhas Bebou den Ball mit viel Tempo in die Mitte, wo Harnik ihn aus drei Metern an die Latte bugsierte. Ein 96-Sieg wäre also durchaus möglich gewesen, am Ende reichte es nicht einmal für einen Punkt, weil Salif Sané in der Nachspielzeit Vincenzo Grifo ungeschickt zu Fall brachte. Schiedsrichter Dingert konsultierte den Videoassistenten, schaute sich die Szene selbst noch einmal auf dem Bildschirm an und entschied dann auf Elfmeter. Hazard ließ Tschauner keine Chance und sorgte dafür, dass Andre Breitenreiter zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt in Hannover ein Spiel mit seiner Mannschaft verlor. "Die Jungs sind echt niedergeschlagen und traurig. Ich weniger, weil wir eine wirklich starke Leistung gezeigt haben", bilanzierte der Chefcoach.

