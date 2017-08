Stand: 01.08.2017 14:57 Uhr

Kind bekommt volle Macht: "Entscheidung war nötig"

Der starke Mann wird noch stärker: Der Weg zur absoluten Macht bei Hannover 96 ist für Martin Kind nun frei. Die 50+1-Regel soll beim Bundesliga-Aufsteiger nach einem Beschluss des Aufsichtsrates zugunsten des Unternehmers gekippt werden. "Die Entscheidung war nötig. Jetzt gilt es, zukunftsorientiert zu arbeiten. Immer im Interesse von Hannover 96", sagte Kind am Dienstag auf einer Pressekonferenz.

Kind: "Moderates und tragfähiges Modell"

Der 96-Boss sprach von einem "moderaten und tragfähigen Modell", der dem Bundesligisten einen Wettbewerbsvorteil bringe und möglichen Investoren die Angst nehme. "Ich weiß nicht, ob Sie wollen - wenn Sie fünf Millionen Euro geben - dass ein Dritter über das Geld entscheidet", sagte der 73-Jährige und sprach auch davon, dass 96 in Zukunft einmal "an die Börse gehen könnte", es gebe "viele Überlegungen". Kind beruft sich bei seiner Übernahme auf einen 2011 ausgehandelten Kompromiss, demzufolge die 50+1-Regel außer Kraft gesetzt werden kann, wenn ein Investor sich über 20 Jahre bei einem Club engagiert hat. Bei ihm ist das im September der Fall, sein Engagement für 96 sei "arbeitsaufwendig und finanziell nicht unbedeutend" gewesen.

Clubführung rechnet mit Protesten

Die 96-Verantwortlichen erwarten angesichts der nächsten Schritte zur Machtübernahme bei den kommenden Bundesliga-Spielen Fanproteste. "Wir rechnen damit, dass die Menschen, die das nicht gut finden, das auch äußern werden. Für uns ist wichtig, dass Ruhe herrscht. Wenn es zu aufgeregt ist, lenkt es ab", sagte 96-Manager Horst Heldt. Für die Spieler sei das Thema nicht so wichtig: "Die Mannschaft beschäftigt sich mit dem, was sie kann: mit Fußball spielen." Die Interessengemeinschaft Pro Verein 1896 hat bereits angekündigt, gegen den Verkauf der Anteile klagen zu wollen. Kind sieht dem gelassen entgegen. Man habe sich zuvor "externe Gutachten" eingeholt, "wir haben uns abgesichert".

Geschenke an den Stammverein

Der Unternehmer betonte zudem, dass er seine Anteile nicht gegen den Willen des Muttervereins an ausländische Investoren verkaufen kann, dies sei vertraglich festgeschrieben. Zudem versuchte er die Fan-Wogen etwas zu glätten und verteilte Geschenke an den Stammverein: Dieser erhält unter anderem eine Bürgschaft für einen Kredit in Höhe von zehn Millionen Euro für ein neues Sportzentrum, darüber hinaus soll der Breitensport über 20 Jahre lang jährlich eine Spende von 75.000 Euro erhalten.

