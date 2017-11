Stand: 04.11.2017 14:58 Uhr

Kiezkicker kassieren Last-Minute-Niederlage von Christian Görtzen, NDR.de

Bittere Last-Minute-Niederlage für den FC St. Pauli. 91 Minuten lang durften die Braun-Weißen im schweren Spiel beim 1. FC Union Berlin auf einen Punkt hoffen, dann schlug Berlins Torjäger Sebastian Polter zu. Er erzielte in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer zum 1:0 (0:0) für die "Eisernen". St. Paulis Erfolgsserie in der Fremde ist dadurch gerissen, zuvor hatten die Norddeutschen vier Partien ohne Niederlage absolviert. In der Tabelle stehen die Braun-Weißen mit ihren 19 Punkten zumindest vorrübergehend weiter auf dem fünften Tabellenplatz.

Himmelmann rettet in höchster Not

13.Spieltag, 04.11.2017 13:00 Uhr

Union Berlin

Union Berlin 1:0



FC St. Pauli Tore: 1:0 Polter (90.+2)

Union Berlin: Busk Jensen - Trimmel, Leistner, Torrejon Moya, Pedersen - Kroos (72. Daube), Prömel - Hartel (75. Kreilach) - Gogia (67. Skrzybski), Polter, Hedlund

FC St. Pauli: Himmelmann - L.-M. Zander, L. Sobiech, Avevor, Buballa - Nehrig - Litka, Buchtmann, Möller Daehli (87. Flum), Sobota - Allagui (72. Bouhaddouz)

Zuschauer: 22000



Weitere Daten zum Spiel

Im Vergleich zum vergangenen Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue (1:1) nahm Janßen zwei Änderungen an seiner Startelf vor: Waldemar Sobota und Maurice Jerome Litka ersetzten Johannes Flum (Bank) und Jeremy Dudziak (grippaler Infekt). Stürmer Aziz Bouhaddouz gehörte nach überstandenen Wadenproblemen wieder zum Kader. Von der Ersatzbank aus sah er eine spannungsarme Anfangsviertelstunde. Dann aber waren die "Eisernen" zur Stelle: Verteidiger Christopher Trimmel sorgte mit einem Vollspann-Schuss aus 22 Metern, den St. Paulis Lasse Sobiech abblockte, für den ersten Höhepunkt der Partie (16.).

Eine Minute später kamen die Köpenicker der Führung sehr nahe. Der ehemalige Kiezkicker Akaki Gogia legte für Polter auf, der den Ball allerdings nicht richtig traf. Im Nachsetzen scheiterte Marcel Hartel an St. Paulis Torhüter Robin Himmelmann. Die Norddeutschen, die zuletzt in Nürnberg, in Kiel, und in Braunschweig gewannen, kamen im ersten Abschnitt zu keiner echten Torchance. In der 34. Minute forderten sie Elfmeter, nachdem Sami Allagui bei einer Rettungstat von Union-Keeper Jakob Busk Jensen zu Fall gekommen war. Schiedsrichter Bastian Dankert (Rostock) entschied aber auf Schwalbe und zeigte dem Hamburger die Gelbe Karte. Mit einem torlosen Remis ging es in die Kabinen.

Polter schockt St. Pauli

Die ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit waren eine trostlose Angelegenheit. Dann aber nahm die dahin dümpelnde Partie unvermittelt Fahrt auf. Der gut freigespielte Allagui wollte es in einer 1:1-Situation gegen Busk Jensen zu kunstvoll machen. Anstatt den Ball humorlos einzuschieben, versuchte es der Tunesier mit einem Lupfer. Berlins Keeper wehrte das Spielgerät mit einem Reflex ab (60.). Kurz darauf stand wieder Allagui im Fokus. Er verfehlte beim Blick in die tief stehende Sonne den Ball per Kopf, von seiner Schulter tropfte er an die Torlatte (61.). Bald darauf musste Allagui für Bouhaddouz Platz machen. In der 77. Minute wäre der Joker fast zum Schuss gekommen, doch Kristian Pedersen grätschte gerade noch fair den Ball ab. Alles sah schon nach einem torlosen Remis aus, doch kann schlug Polter zu. Einen Freistoß von Trimmel köpfte er unbedrängt zum 1:0-Siegtor (90+2) ein. Der Rest war Jubel der Union-Fans.

