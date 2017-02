Stand: 26.02.2017 15:39 Uhr

Kiezkicker entdecken ihre Möglichkeiten

Es hat sich in diesem Jahr einiges verändert für den FC St. Pauli. Noch vor wenigen Wochen sorgte der Blick auf die Tabelle der Zweiten Liga für Beklemmungen, die Situation war dermaßen prekär, dass mit jeder weiteren Niederlage der Kontakt zu den Konkurrenten um den Klassenerhalt abzureißen drohte. Die Angst vor dem Zustand der Hoffnungslosigkeit ging um. Davon kann am 22. Spieltag keine Rede mehr sein. Durch Siege bei Eintracht Braunschweig und zu Hause gegen Dynamo Dresden wurde der Anschluss an die Mitbewerber hergestellt. Auch mit dem unglücklichen Ausgang der Partie bei Arminia Bielefeld (1:1) hielten sich die Norddeutschen nicht lange auf. Die Perspektive der Kiezkicker hat sich verändert, sie entdecken ihre Möglichkeiten. Mit einem Heimsieg gegen den Karlsruher SC am Montag (20.15 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) würden sie erstmals seit dem siebten Spieltag wieder auf einem Nicht-Abstiegsplatz stehen.

Sobota: "Gehen mit erhobenem Haupt in die Partie"

"Wir sind jetzt voll im Rennen. Dafür haben wir gearbeitet", sagte Offensivspieler Waldemar Sobota. Die Winterpause habe dem Team viel gebracht. "Wir haben da gegen gute Mannschaften gespielt. Man hat gesehen, dass wir mithalten können", ergänzte der 29 Jahre alte Pole. Und mit Blick auf das Duell mit dem KSC fügte er hinzu: "Wenn wir so weitermachen wie zuletzt, können wir mit erhobenem Haupt in die Partie gehen und um die drei Punkte fighten."

Neuer Rasen als Faktor?

Trainer Ewald Lienen schlug am Sonntag in der Pressekonferenz eine ähnliche Richtung ein. "Man muss lernen, das schnell abzuhaken und sich aufs Neue auf den nächsten Gegner vorzubreiten." Das sei im Training gemacht worden. "Die positiven Dinge haben wir beibehalten, an den negativen Dingen haben wir gearbeitet. Die Spieler pushen sich gegenseitig. Alle wissen, dass jedes Spiel für uns jetzt ein Endspiel ist." Der 62-Jährige hofft darauf, dass der neu verlegte Rasen im Millerntorstadion seinem Team entgegenkommt: "Er ist ein Faktor, der uns helfen kann." Mithelfen wird wohl auch Lasse Sobiech können. Der Innenverteidiger hatte unter der Woche wegen eines grippalen Infekts zwei Tage mit dem Training ausgesetzt. Am Abschlusstraining am Sonntag nahm er aber teil. Nur Linksverteidiger Joel Keller wird aufgrund muskulärer Probleme fehlen.

KSC-Trainer Slomka lobt Lienen

Beim Gegner Karlsruhe haben zwei ehemalige Angestellte des Hamburger SV das Sagen. Mirko Slomka ist seit der Winterpause Trainer der Badener, Oliver Kreuzer Sportdirektor. Für Slomka begann die Mission Klassenerhalt vielversprechend, gleich die erste Partie gegen Bielefeld wurde gewonnen. Danach reichte es allerdings nur zu einem Remis gegen den VfL Bochum, die Spiele danach beim TSV 1860 München und zu Hause gegen den 1. FC Union Berlin gingen jeweils mit 1:2 verloren. Slomka sieht einen verbesserten FC St. Pauli: "Die Mannschaft ist aktuell sehr präsent auf dem Platz. Für sie hat es sich ausgezahlt, dass Ewald Lienen nach einer schwierigen Phase im Amt geblieben ist." Sein Team sei vor der Kulisse von rund 29.000 Zuschauern mental gefordert. "Wir müssen dem Druck und dieser Atmosphäre standhalten, aber sie zweitens auch als positiv empfinden. Eine gute Stimmung ist meistens gut für beide Teams."

