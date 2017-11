Stand: 19.11.2017 16:31 Uhr

Kiezkicker bleiben ihrer Heimschwäche treu von Christian Görtzen, NDR.de

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat vor heimischem Publikum ein weiteres Mal in dieser Saison eine Enttäuschung erlebt. Die Mannschaft von Trainer Olaf Janßen kam am Sonntag vor 29.546 Zuschauern im Millerntorstadion nur zu einem 2:2 (0:0) gegen den Abstiegskandidaten SSV Jahn Regensburg. Die Heimschwäche droht die Braun-Weißen noch um alle Chancen im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg zu bringen. Aus den sieben Partien am Millerntor haben sie nur sieben Punkte geholt. Es gelang nur gegen den 1. FC Heidenheim (1:0) ein Sieg. Durch das Remis gegen Regensburg fielen die Kiezkicker, die nun seit fünf Spielen ohne Sieg sind, mit ihren jetzt 20 Punkten auf Rang sieben zurück. "Wir waren die ersten 30 Minuten gefühlt nicht auf dem Platz, kassieren zwei unnötige Gegentore, aber umso besser kommen wir zurück. In der zweiten Halbzeit wollte der Ball nicht mehr reingehen", sagte Angreifer Sami Allagui NDR 2. In Bezug auf die Heimschwäche ergänzte der tunesische Nationalspieler: "Es ist zurzeit wie verhext."

Allagui: "Es ist zurzeit wie verhext" NDR 2 - 19.11.2017 16:08 Uhr Autor/in: Iffland, Thorsten Nach dem 2:2 gegen Jahn Regensburg bleibt der FC St. Pauli das fünfte Spiel in Folge sieglos. Ausgleichstorschütze Sami Allagui sucht nach Gründen.







Desolater Beginn der Braun-Weißen

14.Spieltag, 19.11.2017 13:30 Uhr

FC St. Pauli

FC St. Pauli 2:2



J. Regensburg Tore: 0:1 Grüttner (21.) 0:2 Adamjan (24.) 1:2 L. Sobiech (40.) 2:2 Allagui (45.)

FC St. Pauli: Himmelmann - L.-M. Zander, L. Sobiech, Avevor, Buballa (77. Dudziak) - Nehrig (35. Flum), Buchtmann - C. Sahin, Möller Daehli, Sobota (35. Bouhaddouz) - Allagui

J. Regensburg: Pentke - Saller, Nachreiner, Knoll, Nandzik (82. Gimber) - Geipl, Lais - Stolze (46. George), Adamjan (67. Hofrath) - Grüttner, Nietfeld

Zuschauer: 29547



Weitere Daten zum Spiel

Im Vergleich zum vergangenen Spiel beim 1. FC Union Berlin (0:1) hatte Janßen eine Änderung an seiner Anfangsformation vorgenommen: Anstelle von Maurice Jerome Litka spielte Cenk Sahin, der damit vier Wochen nach seinem Innenbandanriss im linken Knie erstmals wieder in der Startelf stand. Kapitän Bernd Nehrig absolvierte sein 100. Pflichtspiel für die Braun-Weißen, die gar nicht in die Partie kamen. Der Aufsteiger aus der Oberpfalz stellte die eindeutig bessere Spielanlage unter Beweis. Während bei den Gästen der Ball gut durch die eigenen Reihen lief, boten die Hamburger zum Teil erbärmliche Zuspiele ins Nirgendwo. Für den uninspirierten Auftritt gab es bald die Quittung - und das in doppelter Ausführung. Zunächst köpfte Marco Grüttner das 1:0 (21.) für die Bayern. Er profitierte davon, dass Allagui bei einer Ecke von Marvin Knoll unter dem Ball hindurchgesprungen war. Drei Minuten später ließ Sargis Adamyan das 2:0 für die Gäste folgen. Und auch das ging vollauf in Ordnung, weil von den Braun-Weißen nichts kam. Janßen reagierte und nahm einen Doppelwechsel (35.) vor: Johannes Flum und Aziz Bouhaddouz kamen für Waldemar Sobota und den angeschlagenen Nehrig.

Sobiech und Allagui sorgen für Ausgleich

Die Maßnahme zeigte sehr schnell Wirkung. Flum schlug den Ball von der linken auf die rechte Außenbahn zu Lasse Sobiech. Der Innenverteidiger nahm am gegnerischen Strafraum das Spielgerät mit dem rechten Fuß an, versetzte Gegenspieler Alexander Nandzik und schoss mit dem linken Fuß ins linke obere Eck ein - nur noch 1:2 (40.). Und noch vor der Pause gelang der Ausgleich (45.), der aber nie und nimmer hätte zählen dürfen. Bei seinem Kopfball stand Allagui mindestens einen Meter im Abseits. Die Entscheidung auf Tor war eine krasse Fehlentscheidung des Teams um Schiedsrichter Florian Heft (Neuenkirchen). Den Videobeweis gibt es in der Zweiten Liga nicht. Mit dem Remis ging es in die Pause.

Bouhaddouz vergibt die Top-Chance

Aus der kamen die Kiezkicker entschlossen wieder zurück. Christopher Buchtmann verfehlte mit einem Flachschuss nur knapp das Ziel (52.), Sahin scheiterte an SSV-Torwart Philipp Pentke (62.). Von Regensburg kam offensiv nicht mehr viel. Der Neuling verlegte sein Augenmerk mehr und mehr auf die Sicherung der Defensive. Das gelang aber nur leidlich. Buchtmann scheiterte mit einem Flachschuss am stark parierenden Pentke (74.), nur Sekunden später setzte Bouhaddouz den Ball freistehend vor dem Keeper über das Tor der Gäste. St. Pauli drängte auf den Siegtreffer. Der wäre aber fast noch auf der anderen Seite gefallen. Benedikt Saller fiel der Ball im Strafraum der Hamburger auf den Fuß, doch der Regensburger war zu überrascht, um aus fünf Metern ins Tor zu schießen (88). So blieb es beim Remis.

