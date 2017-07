Stand: 26.07.2017 10:24 Uhr

Kiel will im Kollektiv zum Klassenerhalt

Aufsteiger Holstein Kiel startet optimistisch in seine erste Zweitliga-Saison seit 1981. Der Kader wurde zusammengehalten, das Stadion wird modernisiert. Die "Störche" sind gerüstet für die Spielzeit, die am Sonntag (15.30 Uhr) mit der Partie gegen den SV Sandhausen beginnt. Die Saisonvorschau.

So lief die Saison 2016/2017

Holstein Kiel legte einen Fehlstart in die abgelaufene Drittliga-Spielzeit hin und beurlaubte schon nach vier Partien Trainer Karsten Neitzel. Markus Anfang übernahm die Mannschaft Ende August. In der Spitzengruppe waren die "Störche" lange Zeit nicht zu finden, ehe sie in der letzten Saisonphase durchstarteten. 13 Partien in Folge blieben die Kieler ungeschlagen, mit einem 1:0 in Großaspach sicherten sie sich bereits eine Woche vor dem Saisonende den Aufstieg in die Zweite Liga, wo der Club zuletzt vor 36 Jahren spielte.

Wer kam, wer ging?

Bildergalerie 28 Bilder Der Kader von Holstein Kiel 2017/2018 Von Kenneth Kronholm bis Neuzugang Amara Conde: Der Kader von Zweitliga-Aufsteiger Holstein Kiel im Überblick. Bildergalerie

Trotz der neuen Herausforderung in der Zweiten Bundesliga setzt die KSV Holstein auf Bewährtes. "Diese Mannschaft ist aufgestiegen, warum soll man ihr nicht eine Liga höher eine Chance geben?", so Geschäftsführer Wolfgang Schwenke. Mit Ausnahme von Patrick Kohlmann (Karriereende) konnten alle Leistungsträger der Aufstiegsmannschaft gehalten werden. Auch Stürmer Marvin Ducksch, in der Schlussphase der vergangenen Saison für die Holsteiner mit fünf Treffern wichtiger Torgarant, läuft weiter für die "Störche" auf. Seine Ausleihe vom FC St. Pauli wurde um ein Jahr verlängert.

Zudem holte Holstein für alle Mannschaftsteile Verstärkungen: Offensivspieler Sebastian Heidinger kam vom SC Paderborn. Die Mittelfeldakteure Atakan Karazor (Borussia Dortmund II) sowie U20-Nationalspieler Amara Condé (VfL Wolfsburg), Torhüter Lukas Kruse (SC Paderborn) und Innenverteidiger David Kinsombi (Karlsruher SC) wechselten ebenfalls zum Aufsteiger.

Trainer Anfang: "Richtig Lust auf die Zweite Liga"

Ohne Erfahrung als Trainer eines Profi-Teams kam Anfang in der vergangenen Saison nach Kiel. Der 43-Jährige hatte ein paar Anlaufschwierigkeiten, konnte dann aber seine Ideen mit großem Erfolg umsetzen: Kiel spielt einen sehr strukturierten Fußball mit kompakter Defensive und variablen Außenspielern. Daran dürfte sich auch in der kommenden Saison wenig ändern. Ohnehin ist die Vorfreude in der Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein groß. "Wir haben so richtig Lust auf die Zweite Liga", sagte Anfang.

Erwartungen an die kommende Saison

Holstein Kiel geht mit der Zielsetzung fast aller Aufsteiger in die neue Saison. "Natürlich ist es unser Ziel, uns in der Klasse zu etablieren", sagte Anfang. Nach dem Aufstieg hat der Verein vor allem in die Stadion-Infrastruktur investiert, um die Auflagen der Deutschen Fußball Liga (DFL) zu erfüllen, ohne dabei jedoch die sportlichen Notwendigkeiten aus den Augen zu verlieren. Stück für Stück soll die neue Arena entstehen, bis zur Fertigstellung des Holstein-Stadions dauert es noch eine Weile. Beim Auftakt am Sonntag soll die vorläufige Gesamtkapazität von 13.400 der insgesamt geplanten 25.000 Plätze fertig sein.

Trainer und Team sind über die große Umbruchphase mittlerweile hinaus. Die Mannschaft ist ein starkes, eingespieltes Kollektiv mit einigen exzellenten Einzelspielern (Dominick Drexler, Kingsley Schindler). In der Vorbereitung verlor der Aufsteiger in insgesamt neun Testspielen nicht einmal, führte den noch formschwachen Bundesliga-Dino Hamburger SV mit 5:3 sogar regelrecht vor und tankte Selbstbewusstsein für die neue Spielzeit. Die Chancen auf den Klassenerhalt dürften tatsächlich nicht schlecht stehen.

