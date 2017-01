Stand: 04.01.2017 11:00 Uhr

Kiel träumt von der Zweiten Liga

Gerade einmal vier Punkte trennen Holstein Kiel in der Dritten Liga von Relegationsplatz drei. Die Aufstiegsplätze sind zum Greifen nah, die "Störche" drängen in die Zweite Liga. Innerhalb von drei Jahren, so das formulierte Ziel von Sportchef Ralf Becker, sollen die Schleswig-Holsteiner den Sprung ins deutsche Fußball-Unterhaus realisieren. Damit der Coup vielleicht jetzt schon gelingt, will Trainer Markus Anfang nun mit seiner Mannschaft die Grundlagen für eine erfolgreiche Rückrunde im Trainingslager an der spanischen Costa Dorada schaffen. "Wir werden viel trainieren und setzen täglich zwei bis drei Trainingseinheiten an", sagte der 42-Jährige vor dem Abflug am Mittwoch.

Anfang: "Mannschaft hat sich gut entwickelt"

Der ehemalige Bundesliga-Profi hat erstmals die Möglichkeit, in Ruhe und über einen längeren Zeitraum mit dem Kieler Kader zu arbeiten. Denn als er am 29. August das Traineramt übernommen hatte, waren vor allem Ergebnisse gefordert - die KSV hing ihrem Anspruch, sich im oberen Tabellendrittel zu etablieren, deutlich hinterher. Der Nachfolger des entlassenen Karsten Neitzel brachte das Team wieder auf Kurs, legte dabei den Fokus auf viel Ballbesitz. "Die Mannschaft hat sich gut entwickelt und tritt sehr dominant auf. Wir hätten allerdings noch mehr Punkte holen können", so Anfang, der die Ansprüche nicht zu hoch schrauben will: "Die Dritte Liga ist sehr eng. Nach oben und nach unten ist alles offen. Es bringt nichts, dauernd auf die Tabelle zu blicken."

Drexler liebäugelt mit dem Aufstieg

Winterfahrplan Wintervorbereitung Holstein Kiel Vorbereitung in der Sonne Spaniens, drei Testspiele und das Hallenmasters - der Winterfahrplan von Drittligist Holstein Kiel im Überblick. mehr

Zu den Leistungsträgern der Vorrunde zählt Neuzugang Dominick Drexler, der als hängende Spitze fünf Tore und sechs Vorlagen verbuchte. Entsprechend selbstbewusst äußert sich der 26-Jährige, der den Sprung nach oben im Blick hat: "In unserer Liga gibt es sicherlich 14 Mannschaften, die intern die Zielsetzung Aufstieg haben. Das kommuniziert allerdings niemand." Will heißen: Der Offensivspieler schließt die eigene Mannschaft hier mit ein.

Einen Winter-Neuzugang haben die Kieler bereits perfekt gemacht. Für den verletzten Linksverteidiger Patrick Kohlmann hat der Tabellensechste Christopher Lenz vom Zweitligisten 1. FC Union Berlin ausgeliehen. Gut möglich, dass weitere Verstärkungen kommen. "Auch wenn wir mit dem aktuellen Kader zufrieden sind, muss man immer schauen, wie sich eine Mannschaft optimieren lässt. Wir bräuchten nicht zwingend Individualisten, sondern vor allem Spieler, die gut in die Mannschaft passen", sagte Anfang. Nicht zuletzt, weil Stürmer Saliou Sané im November suspendiert wurde, besteht auf dieser Position Handlungsbedarf.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Dritte Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 04.01.2017 | 10:25 Uhr