Stand: 19.03.2017 18:30 Uhr

Keine Trainerentscheidung bei 96 am Sonntag

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat die Entscheidung über eine mögliche Beurlaubung von Trainer Daniel Stendel erneut vertagt. Es werde am Sonntag nichts mehr verkündet, teilte der Tabellenzweite am Abend mit. "Es ist alles offen", hatte Sportchef Horst Heldt bereits am Mittag gesagt und weitere Analysegespräche angekündigt.

Kritik von Clubchef Kind

Wie geht es bei 96 weiter? Moderator Martin Roschitz spricht heute in einer Schalte mit Martin Kind.

Der Bundesliga-Absteiger hatte am Sonnabend 0:0 beim FC St. Pauli gespielt und war dadurch in der Tabelle auf Platz vier zurückgefallen. Neun Spieltage vor dem Saisonende haben die Niedersachsen aber nur drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter VfB Stuttgart. Trotzdem steht Stendel vor allem bei Clubchef Martin Kind in der Kritik, weil der Aufstiegsfavorit seit Wochen spielerische Mängel offenbart. St. Paulis Coach Ewald Lienen hatte die Diskussionen um Stendel am Sonnabend als "lächerlich" und "skandalös" bezeichnet. Wegen der Länderspielpause bestreitet Hannover sein nächstes Pflichtspiel erst in 14 Tagen. Gegen Union Berlin - einen der ärgsten Aufstiegskonkurrenten.

Kind ("Der Aufstieg ist alternativlos") hatte unter der Woche eine zeitnahe, klare Entscheidung in der Trainerfrage vom neuen 96-Manager Horst Heldt gefordert. Seine "Empfehlung" sei es, sich nach dem Spiel beim FC St. Pauli entweder gegen Stendel auszusprechen oder mit ihm die Saison zu Ende zu bringen.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 19.03.2017 | 22:50 Uhr