Stand: 11.03.2017 17:23 Uhr

Jonker-Effekt: "Wölfe" siegen bei RB Leipzig von Christian Görtzen, NDR.de

Vier Punkte aus zwei Auswärtsspielen - unter dem neuen Trainer Andries Jonker geht es für den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg in der Tabelle aufwärts. Am Sonnabend gewann das Team des 54 Jahre alten Niederländers mit 1:0 (1:0) beim Zweiten RB Leipzig. Zum Matchwinner für die Niedersachsen avancierte Nationalstürmer Mario Gomez, der früh für das Tor des Tages sorgte und bei NDR 2 von einem "großen Schritt nach vorn" sprach.

Die Wolfsburger boten vor 37.000 Zuschauern eine couragierte Vorstellung. Dank des Jonker-Effekts rückten die "Wölfe" mit ihren jetzt 26 Zählern in der Tabelle wegen der besseren Tordifferenz am punktgleichen Nordrivalen Werder Bremen (1:1 bei Bayer Leverkusen) vorbei auf Rang 14 vor. Jonker riet seiner Mannschaft bei NDR 2, "mit beiden Füßen auf dem Boden zu bleiben", sprach aber von einem "guten Anfang". Für Leipzig war es nach dem 0:3 gegen den Hamburger SV die zweite Heimniederlage der Saison.

Gomez bringt schwungvolle "Wölfe" in Führung

24.Spieltag, 11.03.2017 15:30 Uhr

RB Leipzig

RB Leipzig 0:1



VfL Wolfsburg Tore: 0:1 Gomez (9.)

RB Leipzig: Gulacsi - Schmitz (68. Upamecano), Orban, Compper, Halstenberg - Demme, Keïta - Do. Kaiser (46. Palacios Martínez), Forsberg (74. Burke) - Sabitzer, Ti. Werner

VfL Wolfsburg: Casteels - Blaszczykowski, Knoche, Ricardo Rodriguez (44. Guilavogui), Gerhardt - Bazoer (64. Seguin), Luiz Gustavo - Didavi (82. Vieirinha), Arnold, Malli - Gomez

Zuschauer: 42558



Weitere Daten zum Spiel

Jonker nahm im Vergleich zum vergangenen Spiel beim 1. FSV Mainz 05 (1:1) eine Änderung an der Startelf vor - und dies aufgrund einer Verletzung: Innenverteidiger Jeffrey Bruma fehlte wegen einer Bänderzerrung im Knie. Yannick Gerhardt nahm die linke Position der Viererkette ein, Ricardo Rodriguez wechselte von dort ins Zentrum. Beim Champions-League-Kandidaten begannen die Wolfsburger schwungvoll. Schon nach zwei Minuten kam Gerhardt aus zentraler Position zu einer guten Chance, doch sein Schuss war viel zu harmlos. Besser machten es die Niedersachsen bald darauf. Der agile Yunus Malli spielte den Ball steil auf die rechte Seite zu Daniel Didavi, der flugs zur Strafraummitte passte, wo Gomez das Spielgerät mit dem rechten Fuß annahm und mit dem linken zum 1:0 (9.) ins obere linke Toreck einschoss.

In der Folgezeit war die Partie von Zweikämpfen und Nickeligkeiten geprägt. Glück hatten die Sachsen, dass Naby Keita in der 32. Minute nach einem Foul an Didavi von Schiedsrichter Benjamin Brand (Bamberg) nur die Gelbe Karte gezeigt bekam. Bei Wolfsburg handelte sich Kapitän Luiz Gustavo nach 21 Minuten seine vierte Gelbe Karte in dieser Saison ein. RB Leipzig enttäuschte in der ersten Halbzeit. Der Tabellenzweite kam nur durch Diego Demme (15.) und einen Konter über Timo Werner und Emil Forsberg (39.) zu Gelegenheiten. Kurz vor der Pause schied beim VfL Rodriguez mit einer Verletzung aus. Für ihn kam Josuha Guilavogui (43.).

Didavi verpasst Vorentscheidung

Zu Beginn der zweiten Halbzeit schien es so, als würde Leipzig kräftig Druck machen. Werner jagte den Ball aus halbrechter Position über das Tor (49.). Weitaus gefährlicher waren aber kurz darauf die Norddeutschen: Nach Kopfball-Verlängerung von Gomez lupfte Didavi den Ball über RB-Torhüter Peer Gulasci hinweg an den Pfosten. Den ersten Nachschuss von Didavi parierte der Ungar stark, beim zweiten Nachschuss von Gomez sprang der Ball zunächst an den anderen Pfosten, bevor Gulasci ihn zu fassen bekam (53.). Die große Offensive der Gastgeber ließ auf sich warten. In der 74. Minute geriet die Wolfsburger Führung in Gefahr, als Marcel Sabitzer an VfL-Keeper Koen Casteels scheiterte. Leipzig drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich, doch diesen ließ die gute Defensive der Niedersachsen nicht mehr zu.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 12.03.2017 | 22:50 Uhr