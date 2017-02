Stand: 06.02.2017 15:54 Uhr

Ismaël wittert Chance auf Pokal-Coup in München

Es könnte so schön sein. Da gibt es durch den DFB-Pokal mal die Gelegenheit für die Mannschaft des VfL Wolfsburg, ein wenig Abstand vom so freudlosen Alltag Bundesliga zu nehmen, und dann das: Achtelfinale bei Bayern München - am Dienstagabend (20.45 Uhr, live im Ersten und im Livecenter bei NDR.de) kommt es zu der Partie. Ein schlimmeres Los gibt es nicht. Normalerweise gilt der Pokal gemeinhin als der "schnellste Weg nach Europa", doch ein Aufeinandertreffen mit dem Rekordmeister, noch dazu in dessen Arena, hat zu einem enorm hohen Prozentsatz einen abrupten Stopp zur Folge. Es ist nicht leicht für die VfL-Fans, nach den Niederlagen in den vergangenen beiden Partien, zu Hause gegen den FC Augsburg (1:2) und am Wochenende beim 1. FC Köln (0:1), etwas Hoffnungsvolles für die große Herausforderung zu finden. Die Statistik gibt nichts her: Von den vergangenen zehn Duellen mit den Bayern verloren die Wolfsburger neun, am 10. Dezember 2016 gingen sie im Bundesligaspiel gar mit 0:5 unter.

So könnte der VfL Wolfsburg spielen





















Ismaël: "Bayern haben keine gute Phase"

Also nahm Trainer Valérien Ismaël die Rolle des Mutmachers ein. Der 41 Jahre alte Elsässer wies im Gespräch mit dem NDR nicht nur darauf hin, dass der Pokal ja nun einmal "seine eigenen Gesetze" habe und dass man deshalb alles versuchen werde, die "Chance zu nutzen". Er gab zudem zu verstehen, dass er München nicht mehr für so dominant halte, wie er es einmal getan habe. "Die Bayern haben keine gute Phase, in den letzten Spielen waren sie nicht mehr so souverän, wie man es von ihnen kennt. Sie haben sehr viel zugelassen. Das müssen wir für uns nutzen in der Analyse - um der Mannschaft aufzuzeigen, wie man zu einem Tor kommen kann", sagte Ismaël. Dem FC Schalke 04 war dies am vergangenen Sonnabend ganz prächtig gelungen, die "Königsblauen" holten beim FCB ein 1:1. VfL-Sportchef Olaf Rebbe merkte an, dass die "Wölfe" in München etwas Großes schaffen könnten. "Der VfL hat dort noch nie gewonnen. Das ist für uns noch einmal ein Extraschub, dass man sich da gut präsentiert. Wir werden auf unsere Chance lauern", sagte Rebbe dem NDR.

VfL wartet auf Freigabe für Dejagah

Am frühen Montagnachmittag, in der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel, zeigte sich Rebbe dann etwas zurückhaltender: "Wir brauchen nicht auf schwächelnde Bayern zu hoffen. Das wäre ein Fehler." Und Ismaël sagte voller Respekt: "Bayern bleibt Bayern. Sie sind immer gefährlich. Wir wissen, dass wir präsent sein müssen. Ich erwarte, dass wir ein gutes Auswärtsspiel machen und meine Mannschaft wieder mit voller Überzeugung auftritt." Christian Träsch wird an der Umsetzung dieses Plans nicht mitwirken können. Der Defensivspieler hat sich am Oberschenkel verletzt und fällt aus. Ob Zugang Ashkan Dejagah dabei sein kann, ist immer noch nicht geklärt. Der Offensivspieler, der kurz vor dem Ende der Transferperiode vom katarischen Club Al-Arabi aus Doha zu den Norddeutschen wechselte, ist noch im arabischen Emirat registriert. Der Weltverband FIFA ist in der Angelegenheit eingeschaltet. "Die Freigabe von Ashkan Dejagah ist absehbar", sagte Rebbe am Montag. Fragt sich nur, ob "absehbar" heißt, dass sie noch rechtzeitig zum Spiel in München kommt.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 07.02.2017 | 22:40 Uhr