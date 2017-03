Stand: 25.03.2017 10:19 Uhr

Holstein Kiel trauert um Präsident Reime

Fußball-Drittligist KSV Holstein Kiel trauert um seinen Präsidenten Roland Reime. Der 71-Jährige verstarb am Freitag nach kurzer, schwerer Krankheit, teilte der Club am Sonnabend mit. Reime hatte sein Amt im Sommer 2007 angetreten. In seine Amtszeit fielen die beiden Drittliga-Aufstiege der "Störche" 2009 und 2013. Vor dem heutigen Heimspiel gegen den FC Magdeburg (14 Uhr/im Livecenter) wird mit einer Schweigeminute an Reime erinnert, kündigte ein Sprecher des Vereins an.

Vor seiner Zeit bei der KSV Holstein war der gelernte Versicherungskaufmann Reime Beiratsmitglied beim Fußball-Club Preußen Münster (1988 bis 1991) sowie Beiratsvorsitzender beim Handball-Rekordmeister THW Kiel (1993 bis 1997).

