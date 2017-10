Stand: 03.10.2017 09:45 Uhr

Holstein Kiel: Offensiv und erfolgreich wie nie

Die Handballer vom THW Kiel in der Krise, die Fußballer von Holstein Kiel ganz weit oben: Es hat sich etwas getan in der Kieler Sportlandschaft, die über viele Jahrzehnte vom überaus erfolgreichen THW geprägt wurde. Doch die Fußballer von der KSV Holstein schreiben in diesem Jahr eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte. Nach dem Aufstieg im Mai mischt die Mannschaft von Trainer Markus Anfang nun auch in der Zweiten Liga ganz oben mit und geht als Tabellen-Zweiter in die Länderspielpause.

Drexler bester Scorer der Zweiten Liga

"Im Moment passt einfach alles", sagte Kiels Geschäftsführer Wolfgang Schwenke im NDR Sportclub. Wer würde ihm da widersprechen? Die "Störche" spielen nicht nur erfolgreichen, sondern auch attraktiven Fußball. Der Plan ist aufgegangen, die Aufstiegsmannschaft nur punktuell zu verändern. Trainer Markus Anfang hat sie in den vergangenen Monaten noch einmal deutlich weiterentwickelt und ihr eine offensivere Ausrichtung gegeben. Kiel ist das torgefährlichste Team im Fußball-Unterhaus, Dominick Drexler mit fünf Treffern und fünf Vorlagen bester Scorer der Liga. Er bildet mit Steven Lewerenz, Kingsley Schindler und Marvin Ducksch ein derzeit kaum zu stoppendes Offensiv-Quartett. "Wir haben überragende Angreifer, die sich super entfalten in unserem System. Aber die Defensive ist genauso wichtig", betonte Schwenke: "Toll ist einfach unser Teamspirit."

Schwenke: "Im Moment passt alles" Sportclub - 01.10.2017 22:50 Uhr Aufsteiger Holstein Kiel ist Tabellenführer der Zweiten Bundesliga. Geschäftsführer Wolfgang Schwenke im Sportclub über das Erfolgsgeheimnis der Mannschaft der Stunde.







4,12 bei 8 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Kapitän Czichos gibt sich selbstbewusst

Und auch eine gesunde Portion Selbstvertrauen zeichnet die Mannschaft aus. "Dass wir da oben stehen, kommt für mich nicht so sehr überraschend", erklärte Kapitän Rafael Czichos. Von Kiels Trainer Anfang sind derart offensive Aussagen nicht zu hören. Er ist ein Mann der leisen Töne, der mit seiner ruhigen und akribischen Art sehr gut zum Verein und dem Team passt. Erfolg sei das Ergebnis harter Arbeit, betont Anfang immer wieder. Deshalb sagt er zur momentanen Erfolgsserie: "Für viele ist das eine Selbstverständlichkeit, aber das ist es nicht. Wir bleiben mit den Füßen auf der Erde."

Anfang: "Für gute Spiele wirst du belohnt"

Doch warum sollte Kiel nicht in der sehr ausgeglichenen Zweiten Bundesliga zum Überraschungsteam werden? Platz zwei nach neun Partien ist mehr als nur eine Momentaufnahme. Auch Anfang unterstrich schon vor dem 3:0 gegen Bochum die positive Entwicklung seiner Mannschaft. "Wir haben momentan eine gewisse Stabilität. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir das durchziehen können, ohne dass ich sage, dass wir in jedem Spiel punkten. Aber wenn du gute Spiele ablieferst, wirst du belohnt." Anfangs Profis haben die These ihres Trainers in dieser Saison bislang eindrucksvoll untermauert.

Der Kader von Holstein Kiel 2017/2018



























































Dieses Thema im Programm: Sportclub | 01.10.2017 | 22:50 Uhr