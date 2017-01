Stand: 03.01.2017 20:11 Uhr

Hoffmann verlässt 96 - Gueye nach Belgien?

Der frühere U21-Nationalspieler André Hoffmann verlässt den Fußball-Zweitligisten Hannover 96 nach vier Jahren. Der Innenverteidiger wird zunächst bis zum Saisonende an den Ligarivalen Fortuna Düsseldorf ausgeliehen. Die Rheinländer sicherten sich zudem eine Kaufoption für den 23-Jährigen. Das teilten die beiden Ligarivalen am Dienstagabend mit. "Wir haben lange und intensiv mit André gesprochen. Aufgrund seiner persönlichen sportlichen Situation ist ein Wechsel für ihn die logische und richtige Konsequenz. Er hat sich immer einwandfrei verhalten und wir wünschen ihm in Düsseldorf alles erdenklich Gute", erklärte 96-Geschäftsführer Martin Bader.

"Für mich eine richtig gute Nachricht"

Hoffmann, der im Januar 2013 vom MSV Duisburg zu den Niedersachsen gewechselt war, wurde in der Hinrunde von Coach Daniel Stendel für kein Pflichtspiel in den Kader berufen. Der aus Essen stammende Profi kam lediglich vier Mal in der U21 der "Roten" zum Einsatz. Nun hofft der Defensivspezialist, an dem im vergangenen Sommer noch der Hamburger SV Interesse gezeigt haben soll, auf einen Neuanfang bei der Fortuna. "Für mich ist das eine richtig gute Nachricht zum Start ins neue Jahr. Ich bin topfit und habe mir gewünscht, dass ich die Gelegenheit erhalte, wieder auf den Platz zu zeigen, was ich draufhabe", sagte der 23-Jährige.

Weitere Reservisten sollen gehen

Hoffmann dürfte nicht der letzte Winter-Abgang Hannovers sein. Der Tabellenzweite möchte weitere Akteure abgeben, die unter Trainer Stendel bislang wenig Einsatzzeit hatten. Neben den bereits zur U21 abgeschobenen Marius Wolf, Vladimir Rankovic, Tim Dierßen, Valmir Sulejmani und Maurice Hirsch dürfen wohl auch die Sommerzugänge Florian Hübner und Babacar Gueye die Niedersachsen verlassen. Für Letzterem gibt es nach "Bild"-Informationen Anfragen aus Belgien. Es habe bereits Verhandlungen gegeben, der Mittelstürmer stehe vor dem Abschied, berichtete das Blatt am Dienstag. Der 22-jährige Senegalese kam bis dato nur zu zwei Zweitliga-Kurzeinsätzen. Gueye soll wohl wie Hoffmann zunächst verliehen werden.

