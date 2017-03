Stand: 17.03.2017 13:29 Uhr

"Herr Knoche" ist jetzt Wolfsburg-Boss

So richtig nachhaltig war die Arbeit des Fußballlehrers Valérien Ismaël als Trainer des Bundesligisten VfL Wolfsburg bei nüchterner Betrachtung nicht. Der frühere Abwehrspieler vermochte es nicht, aus vielen guten Individualisten eine funktionierende Einheit zu formen. Das Resultat waren zu wenige Punkte und sein Rauswurf. Eines aber darf sich der Coach im Nachhinein auf die Fahnen schreiben: Die Leistungsexplosion von Robin Knoche.

Dem Innenverteidiger hatte der Franzose mehrfach deutlich mitgeteilt, dass er doch mal langsam aus den "Puschen" kommen solle. "Ich erwarte von ihm, dass er zeigt, dass er nicht mehr der junge und brave Robin ist, sondern dass Herr Knoche auf dem Platz steht", erklärte Ismaël Mitte Februar. Seinerzeit war das Wolfsburger Eigengewächs lediglich wegen der Verletzung des gesetzten Millionen-Einkaufs Jeffrey Bruma in die erste Elf gerutscht. "Er will sich etablieren, zeigt Aggressivität, macht Druck, nicht nur gegen die Offensivspieler, sondern auch bei uns im Kader", lobte Ismaël den 24-Jährigen, der bis dahin überwiegend "Bankangestellter" beim Autoclub war.

Vom Neben- zum Hauptdarsteller

Seit einigen Wochen ist der gebürtige Braunschweiger nun mittendrin statt nur dabei. Zwar musste Ismaël, der zum Ende seiner Amtszeit zum Knoche-Fan wurde, nach dem 1:2 am 24. Februar gegen Bremen gehen. Aber auch dessen Nachfolger Andries Jonker setzt auf den 24-Jährigen. Mehr noch. Da Bruma und Ricardo Rodríguez auf unbestimmte Zeit verletzungsbedingt ausfallen, wird aus dem einstigen Neben- plötzlich ein Hauptdarsteller. Um genau zu sein: der Abwehrchef. Am Sonnabend im Kellerduell mit Darmstadt 98 (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) heißt es bei den "Wölfen" in der hinteren Reihe: "Alles hört auf Knoches Kommando."

"Habe immer an meine Chance geglaubt"

An diesen Aufstieg war vor einigen Monaten noch nicht zu denken. In der Hinrunde stand der frühere U21-Nationalspieler lediglich sechs Mal in der Startelf. "Diese Situation war nicht der Anspruch, den ich an mich selbst hatte", sagte Knoche jüngst. In der Winterpause hätte er auf einen Wechsel drängen können. An Interessen mangelte es Medienberichten zufolge nicht. Unter anderem Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach und der Hamburger SV wurden als mögliche neue Clubs gehandelt. Doch der 24-Jährige, der bereits seit 2005 für den Werksclub spielt, hielt seinem VfL die Treue. Mehr noch: Knoche verlängerte seinen Vertrag bis 2020. "Ich habe immer an meine Chance geglaubt, sonst hätte ich nicht unterschrieben", erklärte der Abwehrmann.

Eigengewächs Dauerlösung als Abwehrchef?

Die jetzige Personalsituation bei den "Wölfen" ist für Knoche allerdings Chance und Gefahr zugleich. In Abwesenheit von Bruma und Rodriguez muss er nun viel Verantwortung übernehmen und beweisen, dauerhaft der Abwehrboss sein zu können. Misslingt es ihm, droht dem 24-Jährigen zumindest mittelfristig wieder ein Reservistendasein. Denn in diesem Fall würde der VfL im kommenden Sommer wohl auf externe Innenverteidiger-Suche gehen. Auf "Herrn Knoche" wartet nun also seine Reifeprüfung. Und "Herr Ismaël" wird diese ganz bestimmt genau beobachten - wenn auch nur noch aus der Ferne...

