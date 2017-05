Stand: 05.05.2017 20:21 Uhr

Harnik hievt Hannover auf Rang zwei von Christian Görtzen, NDR.de

Hannover 96 ist seinem Ziel von einer direkten Rückkehr in die Fußball-Bundesliga am Freitagabend einen großen Schritt näher gekommen. Die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter siegte verdient mit 2:0 (2:0) beim 1. FC Heidenheim und hat damit am 32. Spieltag der Zweiten Liga Eintracht Braunschweig und Union Berlin, die sich am Montagabend gegenüberstehen, unter Zugzwang gesetzt. Mann des Abends vor 13.000 Zuschauern war Martin Harnik, der beide Tore erzielte. "Es war vielleicht unser bestes Spiel des Jahres", sagte der Matchwinner. In der Tabelle verdrängten die "Roten" den BTSV mit jetzt 63 Zählern auf den zweiten Rang. Die seit neun Spielen ungeschlagenen Niedersachsen sind damit punktgleich mit Spitzenreiter VfB Stuttgart, der am Sonntag gegen Erzgebirge Aue spielt. Braunschweig (60) und Union (57) folgen auf den Rängen drei und vier. 96 empfängt am vorletzten Spieltag Stuttgart, am 34. Spieltag geht es zum SV Sandhausen.

Harnik sorgt für beruhigende Führung

32.Spieltag, 05.05.2017 18:30 Uhr

FC Heidenheim

FC Heidenheim 0:2



Hannover 96 Tore: 0:1 Harnik (16.) 0:2 Harnik (25.)

FC Heidenheim: Ke. Müller - R. Strauß, Wahl, Mat. Wittek (40. Halloran), Feick - Theuerkauf, Griesbeck - Gnaase (55. Thomalla), Schnatterer - Verhoek, Kleindienst (73. Lankford)

Hannover 96: Tschauner - Sorg, Salif Sané, F. Hübner, Albornoz - Anton, Bakalorz - Klaus, Prib (90. Fossum) - Harnik (90. A. Sobiech), Füllkrug (74. Karaman)

Zuschauer: 13000



Die "Roten" mussten auf der Ostalb ohne Kapitän Manuel Schmiedebach (starke Einblutung in der Wade) auskommen. Marvin Bakalorz rückte für ihn in das Team. Ansonsten schenkte Breitenreiter den Profis das Vertrauen, die am Spieltag zuvor mit einiger Mühe Fortuna Düsseldorf (1:0) besiegt hatten. Nach jener Partie hatten sich alle geschworen, es in Heidenheim besser machen zu wollen, souveräner aufzutreten. Und es ließ sich damit gut an: In der zweiten Minute zwang 96-Angreifer Niclas Füllkrug FCH-Torhüter Kevin Müller zu einer starken Parade. Die Niedersachsen waren danach zwar überlegen, doch es dauerte eine knappe Viertelstunde bis zur nächsten Chance. Die aber hatte es in sich, und wurde auch exzellent genutzt. Nach zwei technischen Fehlern der Gastgeber in der Defensive brachte Edgar Prib von der linken Seite den Ball zur Strafraummitte, und dort war Harnik zur Stelle. Der Österreicher traf zentral aus sieben Metern mit dem Außenrist des rechten Fußes zum 1:0 (16.).

Doppelpack vom Top-Torjäger

Neun Minuten später - andere Seite, gleicher Ablauf, gleicher Erfolg. Nach Oliver Sorgs Flanke klärte der Heidenheimer Mathias Wittek nicht sauber, und Harnik schoss - wieder per Außenrist - zum 2:0 (25.) ein. Es war der dritte Doppelpack für Hannovers Top-Angreifer in dieser Saison. Heidenheim war nun gefordert. Nach einem Distanzschuss von Marc "Schnatti" Schnatterer schob John Verhoek den Ball ins Tor ein, doch Schiedsrichter Christian Dingert (Lebecksmühle) verweigerte dem Treffer wegen Abseitsposition zu Recht die Anerkennung. Auf der anderen Seite musste sich Müller bei einem Freistoß von Prib (39.) gehörig strecken, um den Ball mit den Fingerspitzen über die Latte zu lenken. Die 2:0-Führung der Norddeutschen zur Pause war vollauf verdient.

96 lässt sich nicht in Bedrängnis bringen

In der ersten Viertelstunde der zweiten Hälfte verwalteten die Gäste die Führung. Erst in der 62. Minute kamen sie wieder zu einer Gelegenheit - in Person von Füllkrug. Dieser setzte im Anschluss an eine Ecke seinen Kopfball knapp über die Latte. Ansonsten ließen es die Niedersachsen in dieser Phase zu sehr schleifen. Heidenheim kam besser ins Spiel und wäre durch Sebastian Griesbeck beinahe zum Anschlusstreffer gekommen (65.). Ansonsten fehlten den Schwaben, die in der gesamten Rückrunde noch nicht zu einem Heimsieg gekommen sind, die Mittel, um Hannover noch einmal ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. 96 tat nicht mehr als nötig, um den 2:0-Sieg über die Zeit zu bringen. Letztlich hatten die Gäste auch noch etwas Glück: Heidenheims Kevin Lankford setzte in der ersten Minute der Nachspielzeit per Fernschuss den Ball an die Latte.

