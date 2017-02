Stand: 18.02.2017 17:20 Uhr

Harmlose "Wölfe" gehen in Dortmund unter von Christian Görtzen, NDR.de

Geträumt hatten sie beim VfL Wolfsburg von einer Überraschung im Bundesliga-Spiel beim Favoriten Borussia Dortmund. Immerhin fehlte dem BVB infolge der Sperrung der Südtribüne die Unterstützung von 25.000 Fans. Doch es kam ganz anders für VfL-Trainer Valérien Ismaël und seine Spieler: Die "Wölfe" gingen am Sonnabend in Dortmund vor 56.906 Zuschauern sang- und klanglos mit 0:3 (0:1) unter. Vom mutigen Auftritt, den Ismaël im Vorfeld der Partie angekündigt hatte, war nichts zu sehen. Der VfL spielte vielmehr ähnlich ängstlich wie im DFB-Pokal-Achtelfinale beim FC Bayern München. "Es war ein mehr als verdienter Sieg für Dortmund. Über 90 Minuten haben wir viel zu wenig nach vorne gemacht, um den BVB in Bedrängnis zu bringen", ärgerte sich Ismaël.

Bruma köpft ins eigene Netz

21.Spieltag, 18.02.2017 15:30 Uhr

Bor. Dortmund

Bor. Dortmund 3:0



VfL Wolfsburg Tore: 1:0 Bruma (20., Eigentor) 2:0 Piszczek (48.) 3:0 Dembélé (59.)

Bor. Dortmund: Bürki - Piszczek, Ginter, Bartra, Schmelzer - Weigl (81. Merino) - Schürrle, Castro, Dembélé (73. Kagawa), Reus (67. Pulisic) - Aubameyang

VfL Wolfsburg: Benaglio - Bruma, Luiz Gustavo, Ricardo Rodriguez - Vieirinha (75. Blaszczykowski), Seguin (34. Didavi), Gerhardt, Arnold, J. Horn - Gomez (60. Ntep), Malli

Zuschauer: 56906



Weitere Daten zum Spiel

Ismaël nahm im Vergleich zum Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim (2:1) zwei Änderungen an der Startelf vor: Der Niederländer Jeffrey Bruma verdrängte nach abgesessener Gelbsperre in der Innenverteidigung Robin Knoche, und Jannes Horn ersetzte Riechedly Bazoer, der wegen muskulärer Probleme gar nicht im Kader stand. Es spielte zunächst jedoch nur der BVB. Zweimal scheiterte Pierre-Emerick Aubameyang an VfL-Keeper Diego Benaglio (7.,16.), bald darauf blockte Vieirinha einen Schuss von Marco Reus (20.). Direkt danach fiel die verdiente Führung für die Westfalen: Mario Gomez agierte auf der eigenen Tor-Aus-Linie unentschlossen, Dortmunds Lukas Piszczek brachte den Ball mit Schärfe in den Fünf-Meter-Raum - und von Brumas Stirn sprang dieser zum 1:0 (20.) ins Netz. Ousmane Dembélé hätte auch noch flugs erhöhen können (25.). Zum verpatzten Auftakt kam auch noch eine Verletzung hinzu. Paul Seguin schied in der 34. Minute mit einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel aus. Für ihn kam Daniel Didavi. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hätten die "Wölfe" fast den Ausgleich erzielt. Nach Vorarbeit von Vieirinha schoss Yunus Malli knapp am linken Pfosten vorbei.

Wolfsburger werden phasenweise vorgeführt

Gerhardt: "Schwer, wenn man unten drin steht" Der VfL Wolfsburg bleibt in akuter Abstiegsgefahr: Das 0:3 in Dortmund war eine verdiente Pleite. "Es ist schwer für uns", so Yannick Gerhardt.







Vor einer Woche gegen Hoffenheim war den Niedersachsen nach einem 0:1-Rückstand noch die Wende gelungen. Gegen den BVB glückte dies nicht. Mehr noch: Es kam schnell noch schlimmer. An einer weichen Hereingabe von Dembélé sprang Wolfsburgs Luiz Gustavo halbherzig vorbei, und hinter ihm köpfte Piszczek aus zwei Metern Entfernung zum 2:0 (48.) ein. Glück hatten die Norddeutschen, dass kurz darauf Dembélés verunglückte Flanke nur den Pfosten traf. Wolfsburg war sichtbar angeschlagen, Gonzalo Castro (53.) und André Schürrle (55.) hätten die Dortmunder Führung ausbauen können. In der 59. Minute machte Dembélé mit einem Kopfball-Aufsetzer zum 3:0 alles klar. Danach schalteten die Gastgeber etwas zurück. Wolfsburg kam in der 71. Minute dann doch endlich zur ersten guten Chance: Didavi scheiterte mit einem Flachschuss an BVB-Keeper Roman Bürki. Auf der anderen Seite hätten aber auch Christian Pulisic (77.), Castro (80.) und Mikel Merino (88.) für einen höheren Sieg sorgen können.

