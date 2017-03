Stand: 25.03.2017 16:01 Uhr

Hansa zum sechsten Mal in Folge sieglos von Ingmar Deneke, NDR.de

Fußball-Drittligist Hansa Rostock ist am Sonnabend zum sechsten Mal in Folge sieglos geblieben. Am 29. Spieltag musste sich die Heimmannschaft im Kellerduell gegen den SC Paderborn mit einem 1:1 (1:1) begnügen. 9.500 Zuschauer im Ostseestadion sahen im ersten Durchgang eine tempo- und abwechslungsreiche Partie, im zweiten Durchgang schwand das Niveau und das Spiel verflachte. Die Hansa-Fans pfiffen ihre Mannschaft nach der am Ende schwachen Leistung aus.

Führung für Hansa, Traumtor von Paderborn

29.Spieltag, 25.03.2017 14:00 Uhr

Hansa Rostock

Hansa Rostock 1:1



Paderborn 07 Tore: 1:0 Grupe (15.) 1:1 Heidinger (27.)

Hansa Rostock: Schuhen - Ahlschwede, Henn, Marc. Hoffmann, Holthaus - Grupe - Andrist (67. Bülbül), Bischoff, Gebhart (75. Ziemer) - Väyrynen (60. Fehr), Benyamina

Paderborn 07: L. Kruse - Vucinovic (71. Dedic), Zolinski, Strohdiek, Heidinger - Kruska, Krauße - Bickel (83. Piossek), Boeder, Bertels - van der Biezen

Zuschauer: 10500



Weitere Daten zum Spiel

Bemerkenswert: Bei den Rostockern stand der ehemalige Bundesligaprofi Timo Gebhart nach langer Verletzungspause wieder in der Startformation. Die Partie hatte schwungvolle erste Minuten mit kleineren Chancen zu bieten - erst für Paderborn, dann im Gegenzug für Hansa. Allerdings waren die Abschlüsse noch zu ungenau. In der 15. Minute dagegen war der Ball plötzlich drin: 1:0 für den FC Hansa. Nach einer Ecke war Tommy Gruppe mit dem Kopf erfolgreich.



Die Gastgeber übernahmen danach das Kommando, dominierten das Geschehen auf dem Rasen, während die Hansa-Fans auf der Tribüne ihre Mannschaft lautstark unterstützen. Mitten in diese ausgelassene Stimmung hinein krachte der 1:1-Ausgleich, im wahrsten Sinne des Wortes: Sebastian Heidinger nahm eine Flanke an der Strafraumgrenze volley und hämmerte den Ball in den Winkel - Traumtor für Paderborn (27.). Zwei Minuten später verpasste Tim Väyrynen die erneute Rostocker Führung, sein Kopfball im Nachsetzen nach einem abgewehrten Schuss ging jedoch am leeren Tor vorbei. Weil auch Paderborns Marc-André Kruska bei seinem Versuch aus aussichtsreicher Position nicht erfolgreich war, gingen die Mannschaften mit einem leistungsgerechten 1:1 in die Kabinen.

Pfiffe nach schwacher zweiter Hälfte

Der zweite Durchgang begann nicht so stürmisch wie die erste Hälfte, beide Mannschaften tasteten sich erstmal mit sicheren Pässen zurück in die Partie. Nach einer Stunde Spielzeit war das Tempo weiter gedrosselt. Hansa-Coach Christian Brand reagierte und wechselte Jeff-Denis Fehr und den lange Zeit suspendierten Kerem Bülbül ein. Aber: Paderborn war nun am Drücker, Hansa-Keeper Marcel Schuhen musste mit einer starken Parade den Kopfball von Zlatko Dedic entschärfen. Die Rostocker Fans reagierten trotzig und skandierten: "Wir wollen Euch kämpfen sehen." Das zeigte Wirkung - der FCH trat nun entschlossener auf und setzte sich minutenlang in der Hälfte der Ostwestfalen fest. Ein Freistoß und zwei Ecken blieben aber ungefährlich. Für Gebhart war in dieser Phase Schluss, er wurde ausgewechselt (74.). In der letzten Viertelstunde waren weder die Rostocker noch die Paderborner in der Lage, das Tempo zu erhöhen und Druck aufzubauen. So ging die Partie unspektakulär und ohne weiteren Treffer zu Ende. Auch nach dem Schlusspfiff waren Pfiffe zu hören, die der unzufriedenen Hansa-Fans.

