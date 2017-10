Stand: 20.10.2017 09:19 Uhr

Hansa Rostock - VfL Osnabrück: Das Harmlos-Duell

Wenn man auf Seiten von Hansa Rostock der Niederlage in Jena (0:1) etwas Positives abgewinnen will, dann die Tatsache, dass Mounir Bouziane sein Comeback im Trikot der Norddeutschen geben konnte. "Es tut gut, dass ich wieder spielen darf", erklärte der 26-Jährige, der elf Minuten vor dem Ende eingewechselt wurde. Zuvor hatte Bouziane wegen einer komplizierten Verletzung fast zwei Monate pausiert. Jetzt ist der Offensivspieler wieder dabei, und auch weitere Rückkehrer dürften Hansa-Coach Pavel Dotchev vor dem Heimspiel heute Abend (19 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen den VfL Osnabrück positiv stimmen. Allzu groß sollte die Vorfreude dann aber auch nicht sein, denn erstens hat Bouziane in 66 Spielen für Cottbus, Mainz und Rostock gerade einmal drei Treffer verbucht und ist zudem für Hansa noch ohne Torerfolg. Und zweitens duellieren sich zwei der schlechtesten Offensivteams der Dritten Liga: Hansa hat in zwölf Saisonspielen elf Tore erzielt, der VfL lediglich neun. Nur Jena (zehn) und Schlusslicht Erfurt (sechs) sind ähnlich harmlos.

Bis auf Ziemer alle Mann an Bord

Nach Tommy Grupe (muskuläre Probleme) ist nun bei Hansa auch Christopher Quiring (Sehnenanriss im Oberschenkel) wieder beschwerdefrei und absolvierte das komplette Mannschaftstraining. Beide stehen vor ihrem Saisondebüt. Youngster Harry Föll kehrte zudem wohlbehalten von seiner Länderspielreise mit den Philippinen zurück, sodass Dotchev lediglich auf den langzeitverletzten Marcel Ziemer (Kreuzbandriss) und den aus disziplinarischen Gründen vorerst in die U21 versetzten Menelik Chaka Ngu'Ewodo verzichten muss.

Mit den Rückkehrern hat Trainer Dotchev auch in der schwächelnden Offensive (nur vier Tore in den jüngsten sieben Spielen) wieder Alternativen. "Wir stehen hinten sehr gut und machen auch nach vorne sehr gute Dinge. Doch im letzten Drittel fehlt vielleicht der letzte Biss, der letzte Wille, das Ding reinzuknallen", sagte Quiring in den "Norddeutschen Neuesten Nachrichten". Der 26-Jährige sieht sich dabei selbst in der Pflicht: "Ich bin Offensivspieler, da muss das Ziel sein, Tore zu schießen."

Thioune: "Fahren nach Rostock, um dort zu gewinnen"

Auf Osnabrücker Seite darf sich Interimscoach Daniel Thioune nicht nur über den Rückhalt in der Vereinsführung, sondern ebenfalls über die Rückkehr angeschlagener Spieler freuen. Adam Susac (Achillessehnenbeschwerden), Jules Reimerink (muskuläre Probleme) und Marcos Álvarez (grippaler Infekt) sind wieder fit. Emmanuel Iyoha trainierte wegen muskulärer Probleme zwar dosiert, sein Einsatz gegen Rostock soll jedoch nicht gefährdet sein. Thioune hat das 0:2 gegen Magdeburg aufgearbeitet, kritisierte vor allem das Offensivverhalten seines Teams, das es versäumt habe "Ballbesitz in Tore umzumünzen". Der VfL-Coach hält möglicherweise an seinen überraschenden Personalentscheidungen (u.a. Startelf-Debüt für Youngster Sebastian Klaas) fest und erklärte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" forsch: "Wir fahren nach Rostock, um dort zu gewinnen."

