Stand: 20.03.2017 22:31 Uhr

Hansa: Unentschieden nach 2:0-Führung von Ingmar Deneke, NDR.de

Es war ein intensives Spiel zu ungewohnter Zeit am Montagabend: Fußball-Drittligist Hansa Rostock hat am 28. Spieltag einen Auswärtssieg verpasst und musste sich beim FSV Zwickau nach einer 2:0-Führung noch mit einem 2:2 begnügen. Die Rostocker zeigten in der ersten Hälfte eine starke Leistung, nach der Pause erhöhten die Gastgeber den Druck und kamen in der Schlussphase zum Ausgleich. 7.500 Zuschauer sahen eine umkämpfte Partie und am Ende eine verdiente Punkteteilung. Trotz des Unentschiedens rückte die Mannschaft von Trainer Christian Brand auf den 13. Tabellenrang vor, hat sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang.

Benyamina Mann der ersten Hälfte

28.Spieltag, 20.03.2017 20:30 Uhr

FSV Zwickau

FSV Zwickau 2:2



Hansa Rostock Tore: 0:1 Andrist (36.) 0:2 Benyamina (45.+3) 1:2 R. Koch (60.) 2:2 R. König (86.)

FSV Zwickau: Brinkies - Schröter (76. Bär), Wachsmuth, Acquistapace, Miatke - Lange - P. Göbel, Könnecke, R. Koch (63. Frick) - R. König, Öztürk (46. Nietfeld)

Hansa Rostock: Schuhen - Ahlschwede, Henn, Marc. Hoffmann, Holthaus (55. Quiring) - Erdmann - Andrist (82. Grupe), Bischoff, Gardawski - Väyrynen (74. Gebhart), Benyamina

Zuschauer: 7540



Weitere Daten zum Spiel

Gleich zu Beginn gab es im Zwickauer Stadion schlimme Szenen zu sehen: In den Fanblöcken wurde Pyrotechnik abgebrannt, Leuchtraketen flogen auf den Platz, Fackeln lagen auf dem Rasen. Der junge, erst 27 Jahre alte Schiedsrichter Pascal Müller (Löchgau) reagierte richtig und schickte die Spieler nach wenigen Minuten zur Sicherheit zurück in die Kabine. Zum Glück konnte es schnell wieder weitergehen.



Sportlich setzte der Kopfball von Hansas Stephan Andrist das erste Ausrufezeichen (7.). Insgesamt standen die Rostocker bei der besten Rückrundenmannschaft zu Beginn tief und lauerten auf Fehler. Sollte es im Gegenzug schnell gehen, wurde der dribbelstarke Soufian Benyamina gesucht. In der 36. Minute ging der Plan perfekt auf: Benyamina (neu in der Startelf) wurde auf der linken Seite auf die Reise geschickt, brachte den Ball nach einem starken Antritt vor das Tor, wo Andrist problemlos zum 1:0 für den FC Hansa vollstreckte. Rostock trat jetzt sehr präsent auf und legte nach, in der letzten Aktion der Nachspielzeit: Nach einer Ecke stocherte der gedankenschnelle Benyamina die Kugel zum 2:0 über die Linie.

Hansa kann Druck nicht standhalten

Auch nach der Pause wurde der Spielfluss anfangs gestört. Chaoten im Rostocker Fanblock fackelten auf der Tribüne erneut Bengalos ab. Und auf dem Platz? Da schaffte Zwickau den Anschluss (60.): Eine Ecke faustete Keeper Marcel Schuhen zu ungenau weg, Robert Koch nutzte den Fehler - nur noch 2:1 für Hansa. Die Führung wackelte nun beträchtlich, die Gastgeber erhöhten den Druck und kreierten weitere Chancen. Mittlerweile war auf Seiten der Rostocker auch Timo Gebhart im Spiel, ein Steilpass auf den schnellen Andrist deutete die Klasse des erfahrenen Profis an. Doch die größeren Akzente setzten weiter die Zwickauer, wie beim Kopfball von Davy Frick, der nur knapp am linken Pfosten vorbeistrich (78.). Hansa hielt dagegen, aber dem Druck nicht stand: Ronny König drückte die Kugel im Fünfmeterraum zum 2:2-Endstand ins Tor (86.).



Für die Rostocker war es das fünfte sieglose Spiel nacheinander. Am kommenden Sonnabend gibt es die nächste Chance auf einen "Dreier". Dann kommt der SC Paderborn ins Ostseestadion. Der Zweitliga-Absteiger kassierte jüngst sechs Niederlagen in Folge.

