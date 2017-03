Stand: 09.03.2017 16:39 Uhr

Hansa: Termine, Termine, Termine...

Es ist aktuell ziemlich knifflig, alle Termine des FC Hansa Rostock korrekt notiert in seinem Kalender zu haben. Nicht nur das kommende Drittligaspiel bei den Sportfreunden Lotte wurde mit Rücksicht auf den DFB-Pokal auf Sonnabend vorgezogen, auch andere Partien sind betroffen: Gegen den Willen der Rostocker findet die Partie beim FSV Zwickau aus Sicherheitsgründen (mehrere Großdemos) erst am Montag, den 20. März, statt. Durch diese neue Terminierung muss wiederum das Landespokal-Spiel gegen den Greifswalder FC neu angesetzt werden. Viel Bewegung neben dem Platz, umso mehr gilt das Motto: volle Konzentration auf Lotte. Der Sportclub überträgt die Partie am Sonnabend ab 13.55 Uhr live und in voller Länge im NDR Fernsehen, ebenso zu sehen im Livestream bei NDR.de.

So könnte Hansa Rostock spielen





















Stürmer Väyrynen: "Müssen auf Topniveau sein"

Die Sportfreunde sind aktuell die Mannschaft der Stunde in der Dritten Liga und in der Tabelle nur noch zwei Punkte von den Aufstiegsplätzen entfernt (bei einem Spiel weniger). Der FC Hansa wiederum rangiert im Mittelfeld, könnte aber mit einem Sieg bis auf einen Zähler an Lotte heranrücken. Und ein "Dreier" ist das klare Ziel, betonte Stürmer Tim Väyrynen, der jüngst gegen Aalen sein erstes Saisontor erzielte: "Wir müssen auf unserem Topniveau sein, damit wir auswärts gewinnen. Das ist unser Ziel. Das erste Tor ist wichtig, wir müssen 1:0 führen, dann das 2:0 und 3:0 machen und drei Punkte holen."

Hansa ohne Abwehrchef Henn

Trainer Christian Brand muss erneut auf Abwehrchef Matthias Henn verzichten. Der 31-Jährige hat muskuläre Probleme. "Die Verletzung lässt einen Einsatz nicht zu", sagte Brand. Anstelle von Henn wird Winterneuzugang Joshua Nadeau die Innenverteidigung mit Marcus Hoffmann bilden.

Brand: "Die merken gar nicht, dass sie müde sind"

Für Hansa ist die Reise nach Westfalen der Auftakt einer eng getakteten Serie: Am Mittwoch folgt die Partie im Ostseestadion gegen Fortuna Düsseldorf, dann steht das angesprochene Montagsspiel in Zwickau an. Aber auch die Sportfreunde Lotte sind im Dauerbetrieb: Nachholpartien, reguläre Spiele, DFB-Pokal - eine hohe Belastung, doch eine mögliche Abnutzung sieht Brand beim euphorisierten Gegner nicht. "Bei denen ist es egal, wann ein Spiel stattfindet. Die Mannschaft in dem Zustand spielt Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Die merken das gar nicht, dass sie müde sind." Viel Bewegung neben dem Platz, aber eben auch viel Bewegung auf dem Rasen - oder wie Brand den rampunierten Platz in Lotte nannte: "Modderwiese."

Dieses Thema im Programm: Sportreport | 11.03.2017 | 18:05 Uhr