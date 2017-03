Stand: 13.03.2017 16:50 Uhr

Hansa: Ex-Kapitän Jänicke auf dem Abstellgleis

Gerade einmal 70 zahlende Zuschauer hatten sich am vergangenen Sonnabend auf dem Jahn-Sportplatz eingefunden, als Germania Schöneiche die Reserve des FC Hansa Rostock zum Duell in der Oberliga Nordost Nord empfing. Die wenigen Schaulustigen wurden Zeugen eines 6:1 (2:0)-Schützenfestes der Gäste, die allerdings auch mit einiger Prominenz angereist waren. So standen in Aleksandar Stevanovic (zwei Tore), Kerem Bülbül und Tobias Jänicke (je ein Treffer) drei gestandene Akteure aus dem Profikader in der Startelf der Mecklenburger. Während Bülbül aus disziplinarischen Gründen aus dem Drittliga-Aufgebot flog und der verletzungsanfällige Stevanovic Spielpraxis in der "Zweiten" sammeln soll, wirft die Personalie Jänicke Fragen auf. Der frühere Kapitän verschwand nach dem Rückrunden-Auftakt gegen Jahn Regensburg (0:0) plötzlich von der Bildfläche - ohne offizielle Begründung seines Trainers Christian Brand oder eine andere Äußerung von Vereinsseite.

Brands Aussagen lassen Raum für Spekulationen

Auf Nachfrage des Internetportals "Sportbuzzer.de" erklärte sich Brand nun zu Jänicke. Allerdings derart kryptisch, dass viel Raum für Spekulationen bleibt. "Da bin ich vielleicht gar nicht mehr der richtige Ansprechpartner. Dazu muss der Verein zu gegebener Zeit Stellung beziehen", sagte der Coach. Zudem ließ er sich noch entlocken, dass es "richtig schwer" für den Allrounder werde, wieder in die Drittliga-Mannschaft zu kommen. Damit dürfte klar sein, dass der 27-Jährige trotz Vertrags bis 2018 keine Zukunft mehr bei dem Verein hat, von dem er ausgebildet wurde und mit dem er einst in Liga zwei um Punkte kämpfte. Jänicke selbst schweigt zu dem Thema. Sein 90-minütiger Einsatz gegen Regensburg im linken Mittelfeld könnte seine Abschiedsvorstellung im Drittliga-Team gewesen sein.

Krise? "Totaler Blödsinn!"

Es dürften wohl nicht nur sportliche Gründe sein, die Brand dazu bewegen, auf einen seiner Leistungsträger aus der ansprechenden Hinrunde zu verzichten. Denn ohne Jänickes Mitwirken läuft es für Hansa nicht gerade besser. In den nun sechs Partien, in denen der 27-Jährige außen vor war, gelang lediglich ein Erfolg. Insgesamt holten die Hanseaten nur einen dreifachen Punktgewinn aus den acht vergangenen Partien, sodass die "Kogge" nun langsam wieder in schwere See gerät. Von einer Krise will Brand trotz des Negativlaufs aber nichts wissen. Das sei "totaler Blödsinn" sagte der 44-Jährige dem NDR Hörfunk und verwies darauf, dass es in "dieser Liga immer sehr, sehr eng ist". Den Blick vor der Realität verschließt der Übungsleiter allerdings keineswegs: "Wir sind genau so wie wahrscheinlich zwölf, 13, 14 Mannschaften immer voll im Abstiegskampf. Wir brauchen Punkte, um schnell unten wegzukommen."

Köln-Spiel Beginn von richtungsweisenden Wochen

Ein Polster von fünf Zählern auf den ersten Abstiegsplatz hat Hansa noch. Bei einer weiteren Pleite am Mittwoch gegen Fortuna Köln (19 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) könnte es aber langsam ungemütlich werden für die Rostocker. Zumal es anschließend in Zwickau und Paderborn gegen unmittelbare Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt geht. Andererseits würde eine kleine Siegesserie in der ausgeglichenen Liga wahrscheinlich schon wieder Anlass zu Aufstiegsträumen geben. Vieles scheint derzeit bei den Rostockern möglich. Nur kein Comeback von Jänicke im Profiteam. Warum, ist derzeit noch ein Geheimnis von Brand und den Clubverantwortlichen.

