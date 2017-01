Stand: 31.01.2017 11:39 Uhr

96 oben, aber noch lange nicht am Ziel

"Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey!" Hannovers Fans waren nach dem 1:0-Erfolg gegen den 1. FC Kaiserslautern bereits in Aufstiegsfeierlaune. Doch sind die Niedersachsen tatsächlich schon bundesligareif? Die Leistung gegen das Kellerkind aus der Pfalz machte jedenfalls deutlich: Bis zur Rückkehr in die Beletage des deutschen Fußballs, die Präsident Martin Kind als "alternativlos" bezeichnete, ist es noch ein langer, beschwerlicher Weg. "Schön war es nicht", brachte es 96-Coach Daniel Stendel auf den Punkt. "Doch das Wichtigste sind die drei Punkte. Wir wollten mit einem Sieg ins neue Jahr starten und das haben wir geschafft. Das war ein typisches Auftaktspiel. Ich habe es noch nie erlebt, dass nach einer Pause schon alles glatt läuft."

Hannover seit acht Spielen ungeschlagen

Erstmals seit dem zweiten Spieltag steht Hannover wieder ganz oben - das sah Mitte Oktober noch ganz anders aus: Nach einem 0:2 gegen Nürnberg rangierte das Stendel-Team auf Platz fünf - Erzrivale Eintracht Braunschweig grüßte mit satten acht Zählern mehr auf dem Konto von der Tabellenspitze. Doch Hannover fing sich, blieb seitdem in acht Spielen ungeschlagen und überholte nun die "Löwen", die wegen der schlechteren Tordifferenz auf Rang zwei zurückfielen. "Der erste Platz ist nur eine Zugabe, denn die ersten drei Mannschaften sind ja punktgleich", versuchte Stendel den Platz an der Sonne als Momentaufnahme einzuordnen.

Doch Fakt ist auch: Von den zehn Zweitliga-Teams, die in den vergangenen fünf Saisons am 18. Spieltag auf einem der ersten beiden Plätze standen, stiegen am Ende neun auf. Lediglich Greuther Fürth rutschte 2013/2014 noch auf den Relegationsrang drei ab und blieb gegen den HSV nach einem 0:0 in Hamburg und einem 1:1 im eigenen Stadion nur aufgrund der Auswärtstorregel zweitklassig.

Prib: "Wir wollen da oben bleiben"

Die Verteidigung der Tabellenführung wird für die "Roten" kein Selbstläufer. Nicht nur Braunschweig und Stuttgart sind nah dran an den 96ern. Auch Union Berlin und Dynamo Dresden auf den Plätzen vier und fünf untermauerten am Wochenende mit Siegen ihre Ambitionen. "Wir wollen da oben bleiben und Platz eins Woche für Woche verteidigen", sagte Mittelfeldspieler Edgar Prib und gab damit die Marschroute für die noch anstehenden 16 Partien aus. Der Fokus soll weiter auf das jeweils nächste Spiel gerichtet sein. "Es bringt nichts, wenn wir jetzt schon daran denken, wie es ist, auf dem Marktplatz zu stehen", mahnte Marvin Bakalorz mit Blick auf die so ersehnte Aufstiegsparty. "Wir wollen am Ende auf einem der beiden ersten Plätze stehen, das ist alles, was zählt." Schon am Freitag (18.30 Uhr) kann Hannover den nächsten Schritt machen - dann gastieren die Niedersachsen in Fürth.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 30.01.2017 | 22:40 Uhr