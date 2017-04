Stand: 07.04.2017 20:21 Uhr

Hannover 96 krampft sich zum Remis in Würzburg von Christian Görtzen, NDR.de

Geträumt hatten sie bei Hannover 96 von einer perfekten englischen Woche. Es wurde nur eine sehr gute. Die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter kam am Freitagabend im Spiel bei den Würzburger Kickers vor 12.450 Zuschauern im ausverkauften Stadion nicht über ein 0:0 hinaus. Würzburg war mit vier Unentschieden und sechs Niederlagen als schlechteste Mannschaft der Rückrunde in die Partie gegangen. Bei 96 hatte es unter dem neuen Coach dagegen zuletzt Heimsiege gegen Union Berlin (2:0) und Nürnberg (1:0) gegeben. Die Niedersachsen sind zwar mit jetzt 53 Punkten Spitzenreiter der Zweiten Liga, diese Position drohen sie am 28. Spieltag aber noch zu verlieren. Die drei Konkurrenten um den Aufstieg - VfB Stuttgart, Eintracht Braunschweig (je 51) und Union Berlin (50) - könnten mit eigenen Siegen allesamt noch an den "Roten" vorbeiziehen. "Uns hat die Schnelligkeit im Passspiel gefehlt. Schade, dass wir dann die große Chance nicht genutzt haben", haderte Breitenreiter.

Prib unterbricht die Trostlosigkeit

Würz. Kickers

Würz. Kickers 0:0



Hannover 96 Tore: -:-

Würz. Kickers: Siebenhandl - Schoppenhauer, Pisot, Junior Diaz - Daghfous, Taffertshofer, Fröde, Nagy (46. Rama), Kurzweg - Weihrauch (88. Lagos), Königs (63. Soriano)

Hannover 96: Tschauner - Sorg, Salif Sané, F. Hübner, Albornoz - Bech (63. Klaus), Schmiedebach, Bakalorz, Prib (63. Karaman) - Harnik, Füllkrug (79. A. Sobiech)

Zuschauer: 12450



Der 96-Coach hatte im Vergleich zum Nürnberg-Spiel seine Startelf nur auf einer Position verändert. Der Däne Uffe Bech erhielt eine Chance im rechten Mittelfeld, Felix Klaus nahm auf der Bank Platz. Kickers-Coach Bernd Hollerbach nahm in der Offensive seines Teams gleich vier Wechsel vor. Der Unterhaltungswert der ersten Halbzeit lässt sich mit einem Wort benennen: grausam. Wirkliche Torchancen - Fehlanzeige. Es gab in den ersten 45 Minuten lediglich eine ganz ordentliche Gelegenheit, und die besaß die Breitenreiter-Elf, die ansonsten auf ganzer Linie enttäuschte. Nach gutem Zuspiel von Bech setzte Edgar Prib den Ball von der Strafraumgrenze zwei Meter am rechten Pfosten vorbei (29.). In der 41. Minute brach im Stadion zwar Torjubel aus, doch der verstummte bald. Der Würzburger Marco Königs hatte aus deutlicher Abseitsposition heraus eingenetzt, eben diese hatte der Schiedsrichter-Assistent unnötigerweise sehr spät angezeigt.

Harnik und Klaus vergeben Top-Chancen

Interessanter wurde die Partie auch nach der Pause zunächst nicht. Beide Teams kamen nicht über Ansätze hinaus. Plötzlich war sie dann aber doch da, die große Chance für den Favoriten. Martin Harnik kam aus halblinker Position in eine gute Schussposition, er setzte den Ball aber an den Pfosten (74.). Die Szene wirkte ungemein belebend auf das bis dahin trostlose Spiel. Die Gastgeber kamen innerhalb von kurzer Zeit zu zwei guten Gelegenheiten - doch sowohl Peter Kurzweg (75.) als auch der eingewechselte Elia Soriano (77.) scheiterten am gut reagierenden 96-Keeper Philipp Tschauner. Hannover erhöhte in der Schlussphase das Engagement. Der für Bech gekommene Klaus zeigte sich in der 85. Minute in sehr guter Position zu selbstlos. Es blieb beim torlosen Remis.

