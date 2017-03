Stand: 11.03.2017 14:52 Uhr

Hannover 96: Harnik verschafft Stendel Luft von Thomas Luerweg, NDR.de

Fußball-Zweitligist Hannover 96 darf weiter vom Aufstieg in die Bundesliga träumen: Trotz eines über weite Strecken wenig überzeugenden Auftritts besiegte das Team des in der Kritik stehenden Trainers Daniel Stendel am Sonnabend 1860 München mit 1:0 (0:0) und bleibt Tabellendritter. 34.600 Zuschauer sahen ein über weite Strecken sehr verkrampftes Auftreten beider Mannschaften. Viele Fehlpässe, schluderige Zuspiele und schlecht getretene Standards ließen auf der Seite von Hannover keine spürbare spielerische Verbesserung erkennen. Allein das Ergebnis stimmte durch einen Treffer von Matchwinner Martin Harnik. Die "Roten" konnten sich bei ihrem Schlussmann Philipp Tschauner bedanken, der mehrmals beste Chancen der Gäste vereitelte. Mit dem Sieg verschaffte die Mannschaft ihrem Übungsleiter etwas Luft, der bei einer Niederlage wohl hätte gehen müssen.

Überragender Tschauner verhindert mehrmals Rückstand

24.Spieltag, 11.03.2017 13:00 Uhr

Hannover 96

Hannover 96 1:0



1860 München Tore: 1:0 Harnik (55.)

Hannover 96: Tschauner - Bakalorz, F. Hübner, Salif Sané, Prib - Anton, Fossum - Klaus (77. Albornoz), S. Maier (69. Bech), Karaman (40. Sarenren-Bazee) - Harnik

1860 München: Ortega - Boenisch, Abdoulaye, Uduokhai - Max. Wittek (77. Aycicek), R. Lacazette - Bülow (63. Neuhaus), Lumor - Amilton, Aigner (74. Gytkjaer) - Olic

Zuschauer: 34600



Weitere Daten zum Spiel

Stendel reagierte auf das enttäuschende 0:2 in Karlsruhe vor einer Woche mit insgesamt fünf Umstellungen in der Startelf: Oliver Sorg (Trommelfellriss) und Manuel Schmiedebach (Gelbsperre) blieben zwangsweise draußen. Neu in der Viererkette bot Stendel Salif Sané und Edgar Prib auf. Der Norweger Iver Fossum rückte ins defensive Mittelfeld, davor kamen Sebastian Maier und Felix Klaus zum Einsatz. Beide Teams wirkten von Beginn an verunsichert, es war zu spüren, dass es für beide um viel ging. Trotz etlicher Fehlpässe konnte sich 96 durch Harnik (4.) und Kenan Karaman (9.) ansprechend, aber nicht zwingend in Szene setzen. 1860-Stürmer Ivica Olic verpasste auf der Gegenseite im Strafraum nur hauchdünn (6.). Hannover biss sich in der Folge in die Partie. Die größte Chance zur Führung ließ Harnik aus, als er an einer Karaman-Hereingabe vorbeirutschte (29.). Fünf Minuten später verlor Sané den Ball gegen den heranstürmenden "Löwen"-Angreifer Amilton, aber Tschauner bewahrte sein Team mit einer Glanztat vor einem Rückstand. Das galt auch für die Nachspielzeit, als er Stefan Aigner im eins gegen eins den Ball vom Fuß nahm (45.+2). Zuvor war Karaman im Strafraum nicht elfmeterreif zu Fall gekommen, verletzte sich und wurde durch Noah Joel Sarenren Bazee ersetzt (40.).

Harnik erlöst Hannover

Mit dem 0:0 zu Pause waren die Hausherren gut bedient. Im Spiel zweier oft unkonzentrierter Mannschaften hatten die Gäste von der Isar die besseren Torgelegenheiten. Die "Roten" wurden von ihren Fans mit Pfiffen in die Kabine verabschiedet. Nach dem Wechsel plätscherte die Partie auf ähnlichem Niveau wie zuvor vor sich hin - bis zur 55. Minute: Sarenren Bazee legte nach einem Freistoß wunderbar für Harnik auf, der aus 16 Metern die Nerven bewahrte und einschob - 1:0! Ein Treffer, der sich überhaupt nicht abgezeichnet hatte. Demonstrativ klopfte der neue 96-Manager Horst Heldt Stendel auf die Schulter, ein Fingerzeig? Den "Roten" gab die Führung nicht die gewünschte Sicherheit. "Löwen"-Mittelfeldmann Maximilian Wittek schlug eine scharfe Flanke von rechts in den 96-Strafraum und mit größter Mühe konnte Tschauner den Ball an die Latte lenken, Aigner rutschte vorbei (70.)

Die größte Ausgleichschance vergab Olic in der 83. Minute am Boden liegend, Tschauner hatte nach einer Ecke danebengegriffen. Fossum konnte auf der Linie klären. So blieb es am Ende bei dem etwas schmeichelhaften 1:0-Erfolg. Schon vor Ende der Partie stimmten die 96-Fans Lob-Gesänge auf Stendel an, der sich für den Moment durch den Sieg etwas Luft verschafft haben dürfte.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Bundesligashow | 11.03.2017 | 15:00 Uhr