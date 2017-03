Stand: 09.03.2017 16:20 Uhr

Hannover 96: Ende oder Wende für Stendel?

Für einen Trainer, der am Wochenende wohl unbedingt gewinnen muss, um seinen Job zu behalten, sitzt Hannovers Trainer Daniel Stendel am Donnerstag relativ entspannt vor dem Mikrofon und stellt sich den Fragen der Journalisten. Wie schätzt er die Situation vor der Zweitliga-Partie Hannover 96 gegen 1860 München (Sonnabend, 13 Uhr / im Livecenter) ein? Spürt er besonderen Druck, nachdem Clubchef Martin Kind in der "Bild" erklärt hatte, Stendel müsse sich jetzt beweisen und die Leistung des Teams "deutlich besser" werden? "Wir wollen immer Spiele gewinnen", sagt der 96-Coach lapidar: "Ich bin ein Kämpfer und schaue immer nach vorn."

Sportchef Heldt nimmt auf der Bank Platz

Nach vorn heißt: auf das Duell mit den abstiegsgefährdeten "Löwen". An Stendels Seite wird am Sonnabend Horst Heldt Platz nehmen - der neue Sportchef, den Kind am vergangenen Sonntag überraschend verpflichtet hatte. "Ich möchte nah dran sein", betonte der ehemalige Manager von Schalke 04. Viele Beobachter hatten erwartet, dass Heldts erste Amtshandlung die Beurlaubung Stendels sein würde. Doch Stendel erhält zumindest eine weitere Chance, seine Mannschaft aus dem aktuellen Leistungstief herauszuführen. Noch steht 96 auf dem dritten Tabellenplatz, eine Abwärtstendenz ist allerdings nicht zu übersehen. "Wir haben uns ausgetauscht und gesagt: So kann es nicht weitergehen", berichtete Stendel von den Gesprächen mit seinen Spielern.

So könnte Hannover 96 spielen





















"Wir ticken sehr ähnlich"

Auch mit seinem neuen Vorgesetzten Heldt hat sich der 96-Trainer in den vergangenen Tagen ausgetauscht und festgestellt: "Wir ticken sehr ähnlich." Ob dies Stendel allerdings vor der Entlassung rettet, wenn es am Sonnabend keinen Heimsieg gegen die Münchner "Löwen" gibt, darf bezweifelt werden. Schließlich hatte der allgewaltige Vereinschef Kind schon bei Heldts Präsentation ein klares Bekenntnis zum Trainer verweigert.

Andererseits: Mit einer Erfolgsserie könnte Stendel seine Position wieder festigen. Heldt zumindest ist nach den ersten Eindrücken zuversichtlich, dass 96 am Sonnabend drei Punkte holt. "Die Mannschaft arbeitet sehr fokussiert, hat aber den entsprechenden Schuss Lockerheit." Ob dies tatsächlich zum Erfolg führt, wird der neue Sportchef hautnah am Spielfeldrand beobachten. Vielleicht zum ersten und bereits letzten Mal an der Seite von Daniel Stendel.

Aufstieg ist Pflicht! Hannover 96 rüstet auf NDR Info - Sport aktuell - 07.03.2017 14:25 Uhr Autor/in: Fabian Wittke Hannover 96 will mit Macht zurück in die Fußball-Bundesliga. Dafür sorgen soll unter anderem Horst Heldt als neuer Manager. Fabian Wittke berichtet von den Plänen an der Leine.







4,75 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Bundesligashow | 11.03.2017 | 15:00 Uhr